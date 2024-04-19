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Becao ile Djiku kusursuz oynadı

Çok uzun süre sonra yan yana oynayan tecrübeli isimler, rakibe pozisyon vermedi. Becao 100. dakikada sakatlanıp çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
Becao ile Djiku kusursuz oynadı

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Fenerbahçe'de sezon başında imza atan ve müthiş bir uyum yakalayan Becao ile Djiku, uzun bir aradan sonra yeniden birlikte forma giydi. İki isim de sakatlıklar dolayısıyla bir araya gelemiyordu. Olympiakos maçında tandemi oluşturan ikili, rakip hücumculara ne yerden ne de havadan pozisyon verdi. İki isim, müthiş müdahalelerde bulundu. İki isim girdiği ikili mücadelelerde rakiplerine büyük üstünlük kurdu. 17 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrılan Djiku, 9 hava topu kazandı. Becao ise 6 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı. Brezilyalı, 100. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar'a bıraktı.

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