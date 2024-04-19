Arsenal Ferdi’yi izledi

Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi Arsenal, Olympiakos maçına scout ekibi gönderdi. Ancak alışılmış Ferdi performansını dün Kadıköy'de izleyemedik.

Gurbetçi futbolcu sahada 120 dakika kalmasına rağmen, hücumda beklentileri karşılayamadı. Şanssız gününde olan 24 yaşındaki oyuncu açtığı 3 ortada isabet sağlayamadı. Sadece 1 şut pası verebilen Ferdi, savunmada daha iyiydi. Yıldız isim, 4 kez top kaptı, 3 pas arası yaptı ve 1 kere de şut engelledi. Ferdi rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sinden galip ayrılmayı ise başardı.