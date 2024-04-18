‘Terapiye gidiyorum’

Hayal Köseoğlu, önceki gün bir lansmana katılan ünlü isimler arasındaydı. Köseoğlu, terapiste gittiğini söyledi. Bu durumu şöyle açıklayan Köseoğlu, "Konuşma terapisine gidiyorum. Bir sürü insan gidiyor. Bazı şeylerin yoğun ve stresli gitmesinden dolayı insanların terapiye gitmesini ben doğru buluyorum. Hayatımın sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ ANLAŞILMA!

Soruları yanıtlamaya devam eden Köseoğlu, geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği Burak Sevinç hakkında konuştu. Oyuncu, "Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Kol kola yürüyorduk sadece... Ayrıca bir sürü arkadaşımla da kol kola yürüyorum. Aşk değil, yanlış anlaşılma bence..." dedi.