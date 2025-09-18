Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…

Netanyahu ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

"BANA KAZIK ATIYOR"

Trump'ın Netanyahu hakkında "Bana kazık atıyor" (He's f—ing me) dediği belirtildi. WSJ'ye göre Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil olmak üzere üst düzey danışmanlarıyla, bu küstah saldırılara nasıl yanıt verileceği konusunda görüşüyordu.

15 yıldan fazla bir süredir üst üste yedi İsrail başbakanına hizmet etmiş ve şu anda Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde çalışan Shalom Lipner, "Bu biraz şaşırtıcı ve sezgiye aykırı." dedi.

NETANYAHU-GAZZE KRİZİ

Lipner, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun hamleleri Gazze savaşını uzattı, Trump'ın bölgedeki diğer ABD müttefikleriyle sorun yaşamasına neden oldu ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini dayanılmaz derecede zorlaştırdı" dedi.