ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Katar saldırısının ardından Binyamin Netanyahu’ya küfrettiği ortaya çıktı. ABD gazetesi Wall Street Journal, daha önce de “O. çocuğu” diyen Trump’ın Netanyahu hakkında "Bana kazık atıyor" (He's f—ing me) dediğini belirtti.

Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Katar'da üst düzey Hamas yetkililerine yönelik saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya küfrettiği ortaya çıktı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA BİR KÜFÜR DAHA

Son dönemde Hamas'ı tehdit eden ve İsrail'e açık destek veren Trump'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu'ya küfrettiği iddia edildi.

ABD gazetesi The Wall Street Journal, Trump'ın İsrail'in Doha'da ateşkes masasına oturmak üzere bulunan Hamas yetkililerini hedef almasının ardından sabrının taştığını iddia etti.

"BANA KAZIK ATIYOR"

Trump'ın Netanyahu hakkında "Bana kazık atıyor" (He's f—ing me) dediği belirtildi. WSJ'ye göre Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dahil olmak üzere üst düzey danışmanlarıyla, bu küstah saldırılara nasıl yanıt verileceği konusunda görüşüyordu.

15 yıldan fazla bir süredir üst üste yedi İsrail başbakanına hizmet etmiş ve şu anda Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'nde çalışan Shalom Lipner, "Bu biraz şaşırtıcı ve sezgiye aykırı." dedi.

NETANYAHU-GAZZE KRİZİ

Lipner, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun hamleleri Gazze savaşını uzattı, Trump'ın bölgedeki diğer ABD müttefikleriyle sorun yaşamasına neden oldu ve İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesini dayanılmaz derecede zorlaştırdı" dedi.

İSRAİL BASINI YALANLADI

Wall Street Journal, üst düzey İsrailli yetkililerin Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiyi "mükemmel" olarak nitelendirdiğini, aksi yöndeki haberlerin ise "yalan haber" olduğunu söyledi ve ABD ile İsrail'in çıkarlarının ve değerlerinin örtüştüğünü vurguladı.

Trump daha önce de Netanyahu'ya küfretmişti. İsrail Başbakanı'nın Joe Biden'ın 2020 zaferini kutlamasının ardından ona "sadakatsiz" demesi de vardı. Trump o dönemde gazeteci Barak Ravid'e "Siktir et onu" ifadelerini kullanmıştı.

