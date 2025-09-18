Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada

Ankara bugün kritik ve bir o kadar da önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , New York'ta düzenlenecek olan Birlemiş Milletler Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Bilindiği üzere BM Genel Kurulu , Filistin'de iki devletli çözüm için New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı 142 "evet" oyuyla kabul etti.





ANA GÜNDEM: FİLİSTİN'İN TANINMASI VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM



Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline geldi.



Başkan Erdoğan ve Abbas'ın gündeminde New York'ta 142 oyla kabul edilen bildirge ve BM'de Filistin'in iki devletli çözümüne ilişkin atılacak adımlar olması bekleniyor.



Nitekim Erdoğan, Katar dönüşü BM'de Filistin'in tanınması için girişimlerde bulunacağını belirtip "Filistin'in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız" açıklamasında bulundu.