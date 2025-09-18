Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul edecek. Ana gündem Filistin'in BM nezdinde tanınması ve iki devletli çözüme dair atılacak adımlar olacak. Görüşmenin zamanlaması ise oldukça manidar. Kudüs Patriği Giannopoulos'un Hz. Ömer'in "emanname"siyle gelip "Sana güveniyoruz, bizi sen korursun" mesajı vermesi, Erdoğan'ın Katar'da İslam ülkelerine "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" demesi sonrası böyle bir zirve yapılıyor. Netanyahu Siloam yazıtlarını gündeme getirip "Kudüs bizim Erdoğan" dese de Başkan Erdoğan, "Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız" diyor.

Ankara bugün kritik ve bir o kadar da önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek olan Birlemiş Milletler Genel Kurulu öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Bilindiği üzere BM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözüm için New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı 142 "evet" oyuyla kabul etti.



ANA GÜNDEM: FİLİSTİN'İN TANINMASI VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline geldi.

Başkan Erdoğan ve Abbas'ın gündeminde New York'ta 142 oyla kabul edilen bildirge ve BM'de Filistin'in iki devletli çözümüne ilişkin atılacak adımlar olması bekleniyor.

Nitekim Erdoğan, Katar dönüşü BM'de Filistin'in tanınması için girişimlerde bulunacağını belirtip "Filistin'in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız" açıklamasında bulundu.



MANİDAR ZAMANLAMA MANİDAR GÖRÜŞME

Öte yandan görüşmenin zamanlaması da manidar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj vermesi sonrası Ankara'da "Filistin" zirvesi yapılıyor.

Erdoğan İslam ülkelerine "savunma işbirliği" teklifi yapıp "İsrail'i durduracak güce sahibiz" dedi.



KUDÜSLÜ RUM PATRİKTEN BAŞKAN ERDOĞAN'A "EMANNAME"

Başkan Erdoğan Katar'a gitmeden evvel de Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos'u kabul etmişti.

Giannopoulos, kabulde Erdoğan'a, Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sophronios'a takdim ettiği emannamenin yazılı olduğu tabloyu sunmuştu.

Emannamelerde İslâm ordusuna teslim olanlara verilen can ve mal güvenceleri yazdığı bilinir...

Kudüslü patriğin Erdoğan'a "Emanname" verip "Sana güveniyoruz, bizi sen korursun" mesajı vermesi İsrail'i çılgına çevirdi.

Netanyahudan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?Netanyahudan 27 yıl sonra gelen Başkan Erdoğan itirafı | Silvan yazıtları İsrail için neden bu kadar önemli?

NETANYAHU: KUDÜS BİZİMDİR ERDOĞAN

Hitler ile ideolojik akraba olan soykırımcı Netanyahu, "Kudüs bizimdir Erdoğan" şeklinde yaptığı provokatif bir açıklama yaptı.

Netanyahu'nun 27 yıllık karın ağrısı da Siloam yani Silvan Yazıtları oldu. Bu yazıtları Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde Türkiye'den istediklerini söyleyen Netanyahu, Erdoğan'ı karşı çıkmasıyla alamadıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğandan Netanyahuya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacakBaşkan Erdoğandan Netanyahuya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA KUDÜS AYARI

Başkan Erdoğan da Netanyahu'ya okkalı bir yanıt verdi.

"Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda bundan 27 yıl önce ortaya koyduğumuz tavrı belki de hiçbir zaman unutmayacaklar" diyen Erdoğan, "Biz Müslümanlar olarak Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız." ifadelerini kullandı.

