ChatGPT'ye kısıtlama geliyor: Kullanıcılar artık doğrulamaya tabi tutulacak

Altman, şirketin güvenliği artırmak için yeni adımlar atacağını belirterek, bazı ülkelerde yetişkinlerden de kimlik istenebileceğini söyledi. Altman, "Bunun yetişkinler için bir gizlilikten ödün olduğunu biliyoruz ama değerli bir taviz olduğuna inanıyoruz." dedi.
Bu karar, bir gencin intiharı nedeniyle OpenAI'ye açılan dava sonrası gündeme geldi. Şirket, reşit olmayan kullanıcılar için otomatik yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor.
YAŞ KISITLAMASI GELİYOR
Altman, 13–18 yaş arasındaki kullanıcıların yalnızca kısıtlı bir ChatGPT sürümüne erişebileceğini vurguladı. Bu sürümde yapay zekâ flört içerikli konuşmalar yapmayacak, intihar ya da kendine zarar verme konularında diyalog kurmayacak.
Böyle bir durum tespit edilirse, sistem önce ebeveynlere, onlar yoksa doğrudan yetkililere bilgi verecek.
EBEVEYN KONTROLLERİ KULLANIMA SUNULACAK
OpenAI, ebeveyn kontrol sisteminin gelecek ay kullanıma sunulacağını daha önce duyurmuştu. Yeni uygulamalar, çocukların güvenliğini artırmayı ve ebeveynlerin denetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Altman, bu adımların ChatGPT'nin herkes için daha güvenli bir deneyim sunmasını sağlayacağını savunuyor.
CİNAYETE TEŞVİK ETMİŞTİ
Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü emektarı Stein Erik Soelberg ChatGPT'nin paranoyak inançlarını körüklemesiyle önce annesini sonra da kendisini öldürmüştü.
Annesi, kız kardeşi ve hatta kendisinin bile düşmanı olduğunu düşünen Soelberg, bu fikirlerini yapay zeka ile paylaşırken ChatGPT ona her konuda katılıyordu.
İNTİHAR REHBERLİĞİ
16 yaşındaki Kaliforniyalı bir çocuğa nasıl intihar edeceğine dair adım adım rehberlik ettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre ChatGPT, genç çocuğa kendisini asmak için kullanabileceği düğüm türleri hakkında tavsiyede bulundu ve bir intihar notu yazmayı teklif etmişti.