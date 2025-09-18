PODCAST CANLI YAYIN

ChatGPT'ye kısıtlama geliyor: Kullanıcılar artık doğrulamaya tabi tutulacak

Gençlere intihar tavsiyeleri verip cinayete teşvik eden ChatGPT bu sefer farklı bir konu ile gündemde. OpenAI CEO’su Sam Altman, platformun güvenliği için yetişkin kullanıcıların da kimlik ile yaş doğrulamasına tabi tutulabileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ChatGPT'ye kısıtlama geliyor: Kullanıcılar artık doğrulamaya tabi tutulacak

Altman, şirketin güvenliği artırmak için yeni adımlar atacağını belirterek, bazı ülkelerde yetişkinlerden de kimlik istenebileceğini söyledi. Altman, "Bunun yetişkinler için bir gizlilikten ödün olduğunu biliyoruz ama değerli bir taviz olduğuna inanıyoruz." dedi.


Bu karar, bir gencin intiharı nedeniyle OpenAI'ye açılan dava sonrası gündeme geldi. Şirket, reşit olmayan kullanıcılar için otomatik yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor.

OpenAI yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyorOpenAI yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor

YAŞ KISITLAMASI GELİYOR

Bu karar, bir gencin intiharı nedeniyle OpenAI'ye açılan dava sonrası gündeme geldi. Şirket, reşit olmayan kullanıcılar için otomatik yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor.

Altman, 13–18 yaş arasındaki kullanıcıların yalnızca kısıtlı bir ChatGPT sürümüne erişebileceğini vurguladı. Bu sürümde yapay zekâ flört içerikli konuşmalar yapmayacak, intihar ya da kendine zarar verme konularında diyalog kurmayacak.

Böyle bir durum tespit edilirse, sistem önce ebeveynlere, onlar yoksa doğrudan yetkililere bilgi verecek.

OpenAI yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyorOpenAI yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor

EBEVEYN KONTROLLERİ KULLANIMA SUNULACAK

OpenAI, ebeveyn kontrol sisteminin gelecek ay kullanıma sunulacağını daha önce duyurmuştu. Yeni uygulamalar, çocukların güvenliğini artırmayı ve ebeveynlerin denetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Altman, bu adımların ChatGPT'nin herkes için daha güvenli bir deneyim sunmasını sağlayacağını savunuyor.

CİNAYETE TEŞVİK ETMİŞTİ

Zihinsel dengesizlik geçmişi olan 56 yaşındaki teknoloji sektörü emektarı Stein Erik Soelberg ChatGPT'nin paranoyak inançlarını körüklemesiyle önce annesini sonra da kendisini öldürmüştü.


Annesi, kız kardeşi ve hatta kendisinin bile düşmanı olduğunu düşünen Soelberg, bu fikirlerini yapay zeka ile paylaşırken ChatGPT ona her konuda katılıyordu.

İNTİHAR REHBERLİĞİ
16 yaşındaki Kaliforniyalı bir çocuğa nasıl intihar edeceğine dair adım adım rehberlik ettiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre ChatGPT, genç çocuğa kendisini asmak için kullanabileceği düğüm türleri hakkında tavsiyede bulundu ve bir intihar notu yazmayı teklif etmişti.


ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık olduChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
ChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdüChatGPT’nin ilk cinayeti! Yapay zeka aylarca sanrılarını körükledi: Önce annesini sonra kendisini öldürdü
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Türk Telekom
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!
Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı
Aşk ve Gözyaşı
İslam Memiş'ten olay yaratacak gram altın tahmini! 6-7 bin lira seviyeleri konuşulacak dedi, tarih verdi! Rekor üstüne rekor geliyor
Gençler ve çocuklar arasında büyük tehlike! "Tas tıraşı" suça mı özendiriyor? | Cinayetlerde ortak nokta!
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi