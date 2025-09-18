Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız

Bu vatan bu toplarlar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehitlerimizin anne, baba, eş ve çocukları da devlet olarak sahip çıkmamız gereken birer emanettir. Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz, hükümetiz. Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde: Sözlerimin başında tüm kalbimle bayrağı vatanı için toprağa düşmüş bütün şehitlerimi rahmetle yad ediyorum.

Terörsüz Türkiye sürecinde adımlar kuyumcu titizliği ile atılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın "mektup" gönderip sürecin önemini anlattığı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları Beştepe 'ye geldi. Erdoğan, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak bir söze, beyana, tavra, fiile zerre miskal tahammülümüz yoktur.

Tüm imkanlarımızla şehitler tepesini boş bırakmayan o yüce ruhlara layık olma çabasındayız. Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut örneğidir. Birazdan çekeceğimiz kura ile 630 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızın atamalarını gerçekleştireceğiz.







NETANYAHU BARBARLIKTA SINIR TANIMIYOR

Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır tüm insanlığın gözleri önünde gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.

"BİZ BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle aracılığıyla dil uzatarak, kimi zaman da 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki her bir yıldız bunun sembolüdür.

Şimdi birileri çıkıyor bize laf atıyor, tarih dersi vermeye çalışıyor. Kimse çıkıp bize tarih dersi vermesin.

Biz, bize sataşanların daha iki, üç nesil önce geldiği topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, tüm cihana nizam verdik, adaletin kılıcı olduk. Bin yıldır buradayız, kıyamete kadar bu topraklarda olacağız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz.

İstiklal Marşı'nda ne diyor; 'Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın… Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.'



Rabbim Yar ve yardımcımız olsun.



Görev yerleri belli olacak kardeşlerime başarılar diliyorum.