Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarılıyor

Kocaeli Kandıra'da Tanzanya bayraklı 'RAPİD' adlı 81 metre uzunluğundaki kargo gemisi kayalıklara çarparak karaya oturdu. Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na giden gemi için sahil güvenlik ve ekipler bölgeye sevk edildi. Geminin mürettebatı helikopterle kurtarılıyor.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 10:30

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu.

KAYALARA ÇARPIP KARAYA OTURDU

Edinilen bilgiye göre, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu.

UKRAYNA'YA GİDİYORDU

Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.



Olayın ardından bölgeye sahil güvenlik ve ilgili ekipler sevk edildi.



KURTARMA OPERASYONU



Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı.

