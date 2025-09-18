Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"

SPOR YAZARLARI YORUMLADI Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında elde ettiği 2-2'lik sonucun ardından spor yazarları da sarı lacivertlileri eleştirdi. İşte o yorumlar...

İLKER YAĞCIOĞLU: BİR HATA İKİ PUAN KAYBI Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Alanyaspor karşısında ilk 45 dakikada kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı. Sahada görev alan üç orta saha oyuncusunun yanı sıra Szymanski'nin de kötü oyunuyla birlikte, Sarı-Lacivertliler ne savunmada direnç koyabildi ne de hücumda organize olabildi. Alanyaspor cephesinde ise Maestro ve Makouta ikilisi geceye damga vuran isimlerdi. Sadece top rakipteyken yaptıkları savunma katkısı değil, aynı zamanda top onlara geçtiğinde takımlarını akıllıca yönlendirmeleri, oyunun kontrolünü büyük ölçüde Alanya'ya verdi. İkinci yarıda Tedesco'nun takımı, oyunu rakip sahaya yıkarak baskıyı artırdı ve bu baskı meyvesini verdi; üst üste gelen gollerle skor avantajı sağlandı. Ancak sorunlar hala göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Evet, Tedesco henüz ikinci maçına çıktı ve zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat oyuncu tercihleri konusunda bazı yanlışlardan ısrarla dönmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Szymanski'nin sağ kanatta görev alması, hem Polonyalı oyuncunun performansını düşürüyor hem de domino etkisi yaratıyor. Onun sağda oynamasıyla Oğuz sola geçmek zorunda kaldı, bu da genç oyuncunun verimliliğini azalttı. Öte yandan Talisca ve Fred gibi isimler de şu anki formlarıyla ilk 11'i hak etmiyor. Tedesco'nun daha farklı bir kadro tercihine yöneleceğine inanıyorum. İrfan Can'ın son andaki büyük hatası, galibiyetin kaçmasına neden oldu.

GÜRCAN BİLGİÇ: BİRİNİ ÇALMALISIN Fenerbahçe'yi öne geçiren goller öncesinde olanlara bakalım. Penaltı kaçtı, En Nesryi'nin bir şutu direkten döndü, bir tanesini Ertuğrul'un omzunda döndü, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu çizgiden çıktı. Kalelerine ilk gelen topun gol olduğu bir maçta, yukarda saydıklarımız da yaşanınca, gelin kendinizi bir Fenerbahçe taraftarının yerine koyun. Kabusun ötesinde, yaşanmışlıkların getirdiği "yine mi?" duygusu. Hamleler de geldi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ki, ıslıklarla çıkan Szymanski'nin yerine giren Levent Mercan'ın ortasına Semedo'nun vuruşuyla geldi beraberlik golü. İkincisinde Talisca'nın yerine rol alan Cenk Tosun'un pası vardı. Kadıköy geri dönüşün sevincini yaşarken, "yaparız" fikrini de tekrar kazandı. Alanyaspor'un dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. Fenerbahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler, ne defansif olarak organize oldular. Alanya takımı pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Böyle bir atmosferde oynanabilecek en iyi formüle sahiplerdi. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can Eğribayat tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın "oyna" dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topta devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgarını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.