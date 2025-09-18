Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 1. haftanın erteleme maçında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertli ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçse de son anlarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ve iki puan kaybıyla ayrıldı. Mücadelenin ardından spor yazarları zorlu 90 dakikayı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
Galatasaray'ın firesiz yoluna devam ettiği sezonda aradaki puan farkını ikiye indirmek isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi ve Domenico Tedesco döneminde ilk kayıp yaşandı.
HATA PAHALIYA PATLADI
İbrahim Kaya'nın attığı golle geriye düşen Kanarya, ilk yarıyı da 1-0 geride kapattı. 57'de Anderson Talisca penaltı kaçırdı ancak 72'de Nelson Semedo skoru dengeledi. 76'da da Youssef En-Nesyri takımını öne geçiren isim oldu. 3 puanı avucunda tutan Kanarya, Yusuf Özdemir'in, İrfan Can'ın hatasından bulduğu golle galibiyetten oldu.
İKİ ZORLU DEPLASMAN BEKLİYOR
Evinde iki puan kaybeden Fenerbahçe, hafta sonunda Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından da Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.
SPOR YAZARLARI YORUMLADI
Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında elde ettiği 2-2'lik sonucun ardından spor yazarları da sarı lacivertlileri eleştirdi. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU: BİR HATA İKİ PUAN KAYBI
Fenerbahçe, dün akşam Kadıköy'de Alanyaspor karşısında ilk 45 dakikada kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı. Sahada görev alan üç orta saha oyuncusunun yanı sıra Szymanski'nin de kötü oyunuyla birlikte, Sarı-Lacivertliler ne savunmada direnç koyabildi ne de hücumda organize olabildi.
Alanyaspor cephesinde ise Maestro ve Makouta ikilisi geceye damga vuran isimlerdi. Sadece top rakipteyken yaptıkları savunma katkısı değil, aynı zamanda top onlara geçtiğinde takımlarını akıllıca yönlendirmeleri, oyunun kontrolünü büyük ölçüde Alanya'ya verdi. İkinci yarıda Tedesco'nun takımı, oyunu rakip sahaya yıkarak baskıyı artırdı ve bu baskı meyvesini verdi; üst üste gelen gollerle skor avantajı sağlandı. Ancak sorunlar hala göz ardı edilemeyecek kadar büyük.
Evet, Tedesco henüz ikinci maçına çıktı ve zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat oyuncu tercihleri konusunda bazı yanlışlardan ısrarla dönmemesi, soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Özellikle Szymanski'nin sağ kanatta görev alması, hem Polonyalı oyuncunun performansını düşürüyor hem de domino etkisi yaratıyor. Onun sağda oynamasıyla Oğuz sola geçmek zorunda kaldı, bu da genç oyuncunun verimliliğini azalttı.
Öte yandan Talisca ve Fred gibi isimler de şu anki formlarıyla ilk 11'i hak etmiyor. Tedesco'nun daha farklı bir kadro tercihine yöneleceğine inanıyorum. İrfan Can'ın son andaki büyük hatası, galibiyetin kaçmasına neden oldu.
GÜRCAN BİLGİÇ: BİRİNİ ÇALMALISIN
Fenerbahçe'yi öne geçiren goller öncesinde olanlara bakalım. Penaltı kaçtı, En Nesryi'nin bir şutu direkten döndü, bir tanesini Ertuğrul'un omzunda döndü, İrfan Can Kahveci'nin vuruşu çizgiden çıktı. Kalelerine ilk gelen topun gol olduğu bir maçta, yukarda saydıklarımız da yaşanınca, gelin kendinizi bir Fenerbahçe taraftarının yerine koyun. Kabusun ötesinde, yaşanmışlıkların getirdiği "yine mi?" duygusu. Hamleler de geldi. Bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ki, ıslıklarla çıkan Szymanski'nin yerine giren Levent Mercan'ın ortasına Semedo'nun vuruşuyla geldi beraberlik golü. İkincisinde Talisca'nın yerine rol alan Cenk Tosun'un pası vardı. Kadıköy geri dönüşün sevincini yaşarken, "yaparız" fikrini de tekrar kazandı. Alanyaspor'un dirençli savunması, önde baskısı, geçiş oyunundaki yetenekli oyuncularıyla kurduğu plan 60'a kadar kusursuzdu. Fenerbahçe orta sahası yok gibiydi. İlk 45'te ne oyunu kurabildiler, ne defansif olarak organize oldular. Alanya takımı pasa izin verdi ama kalabalık kalarak da sürekli hatanın peşine düştü. Böyle bir atmosferde oynanabilecek en iyi formüle sahiplerdi. Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can Eğribayat tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın "oyna" dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topta devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgarını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız.
EMRE BOL: ÇÜRÜK DİŞ
Fenerbahçe'nin en büyük sorunu hız. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç bu soruna dikkat çekmiş ve "Hızlı oyuncular aldık" açıklamasını yapmıştı. Oysa oyuncuların hızlı olması oyunun hızlı olacağı anlamına gelmiyor. Topu ayağına alan neredeyse her futbolcu o kadar uzun süre ayağında tutuyor ki... Bu durum rakibin kolayca yerleşmesine ve Fenerbahçe'nin kolay savunulabilir olmasına yol açıyor. Alanyaspor gerçekten iyi takım olmuş. Özellikle bizim büyüklerin gözünden kaçan Maestro ve Uche Ogundu takım kalitesini yukarıya çekmiş. Alanya'nın ilk golünde kaleci İrfan Can'ın büyük hatası vardı. Çıkmak yerine kalede kalmayı seçmesi büyük yanlıştı. İşte Ederson tam da bu yüzden transfer edildi. Talisca geldiğinden bu yana hep kuvvetsiz. Şut atacağı yerde pas veriyor, pas atacağı yerde şut atıyor. Artık penaltıları atamıyor. Güçsüzlükten her ikili mücadelede yerde kalıyor. Makouta ve Maestro Fred-İsmail ikilisine karşı orta sahada üstünlük kurunca Fenerbahçe pozisyon bulmakta çok zorlandı. Skriniar gerçekten büyük marka. Tek başına Alanyaspor'un hızlı hücumcularıyla mücadele etti. Onun kritik hamleleri olmasaydı bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Tedesco'nun yapması gereken takımın oyun hızını arttırmak. İkinci yarı takımın çürük dişi Talisca çıkınca Fenerbahçe ardı ardına golleri buldu. Son dakikada İrfancan'ın yediği golü inadına istesen yiyemezsin. Arkadaşları attı, İrfan Can yedi, maç berabere bitti. Bundan sonra yeni transferler kullanılacak. Artık daha fazla hata yapmadan, puan farkını açmadan devam edilmeli.
MUSTAFA ÇULCU: YAZIKLAR OLSUN
Fenerbahçe istekli başladı. Ama beklenen baskıyı kuramadı ve pozisyon üretemedi. Alanya kalabalık savunma ile merkezi iyi kapattı, uzun toplarla çıktı. İkinci yarıda Fenerbahçe baskı ve tempoyu arttırdı. Yapılan hamleler etkili ve doğru olunca goller geldi. Uzatma dakikalarında kaleci İrfan Can'ın hatası maçı beraberliğe taşıdı. Cihan Aydın maça balans faullerle başladı. Olana vermedi, olmayana verdi. Belli ki yazılan çizilenlerden etkilenmiş, kafası karışık. Brown rakibi İbrahim'i iterek düşürüyor, sonra sağ ayak ile basacağı çok geniş alan olmasına rağmen yerde yatan İbrahim'in sol baldırına basıyor. Brown kırmızı kart görmeli. Hakem faul bile vermiyor, VAR da oralı olmuyor! En-Nesyri ceza alanı içinde topu oynarken Ümit sol kalça ile rakibini düşürdü; bu pozisyon penaltı. Hakem vermiyor, sonra el kulağa VAR-ŞOV penaltı yok diyor. Yersen... Buna da ülkemizde hakemlik deniyor. Bu pozisyona VAR karışmaz Cihan Aydın hakem sensin, penaltıyı vereceksin. İlk yarı sonunda ceza alanı içinde Fred topla ilerlerken Makouta kolla itiyor ve çelmeliyor. Penaltı. Cihan Aydın yine oralı olmuyor. 54'te ceza alanı içinde Enes'in sol kolu açık, genişlemiş bariyer yapıyor, topu engelliyor pozisyona hakem önü açık, çok net görüyor ama veremiyor! Klasik hakemliğimiz VAR'a yaslanıyor. VAR'dan penaltı geliyor. Cihan Aydın'a sormalıyız, bu nasıl hakemlik? Fenerbahçe'nin 2. golünde EnNesyri'yi Alanya'lı itiyor, o da diğer Alanyalı futbolcuya çarpıyor. EnNesyri de gol yapıyor. Gol temiz. Maçın son pozisyonunda Güven'in sağ kolu doğal konumda değil, genişleyen ve topla oynayan kol açık net bariz bir penaltı. Hakem o kalabalıkta göremedi ama VAR hakemi Onur Özütoprak FIFA hakemisin sen ne iş yaparsın? Evrensel hakemliğin de, VAR protokolünün de içine ettiniz. Yazıklar olsun.
ALİ GÜLTİKEN: SZYMANSKI'DEN ARTIK VAZGEÇMELİ
edesco'nun, takımı tanıyana kadar geçireceği süre, F.Bahçe açısından çok önemli. Bir takımı dışarıdan görmekle bire bir çalışmak arasında büyük farklar var. Geçmiş dönemden kadro istatistiklerine bakarak oynatmaya çalıştığı bazı oyuncuların ısrarından çok çabuk vazgeçmesi gerekiyor. Bu isimlerin başında Szymanski geliyor. Zaten mecburi bir kadroyla gelmişken bu tip birkaç oyuncu üzerinde ısrar ettiğinizde kâbuslar yaşayabilirsiniz. Oyunun ilk yarısı zaten F.Bahçe adına tam bir kayıptı. Fakat Tedesco oyunun gösterdiği şeyleri değiştirmekte biraz fazla bekledi. Özellikle Oğuz'un yerine öncelikli olarak Szymanski'nin oyundan çıkması daha isabetli olurdu.
İrfan Can'ın çok daha önce alınması gerektiğini zaten girdikten sonraki performansı da ortaya koydu. Oyun birçok şeyi gösteriyor derken santrfor pozisyonunda Talisca'nın arkası dönük bir şekilde oynayamayacağı da F.Bahçe tarafından bir kez daha görüldü. Bu maçı kulübeden gelen kaliteli ayakların değiştirebileceği duygusu 2 golle tam yerini bulmuşken İrfan Can Eğribayat'ın affedilmez hatası, F.Bahçe için ağır bir fatura oldu. Bu maçta bir kez daha gördük ki kadro da, kadroyu seçen teknik adamın iradesi de doğru şekilde yönetebilmek de önemli.