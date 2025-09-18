Aşk ve Gözyaşı'nın Işıl'ı Afranur Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Aksellerin gelini Işıl Aksel nasıl biri?

ATV'nin yeni sezon bombası "Aşk ve Gözyaşı", Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan dizi, yayınlanan fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İzleyiciler dizinin konusu ve çekim mekanları kadar karakterlere hayat veren isimleri de araştırıyor. Peki dizide Aksellerin gelinini canlandıran Afranur Karagöz kimdir? İşte genç oyuncunun biyografisi ve canladırdığı karaktere ilişkin detaylar.