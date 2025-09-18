PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı'nın Işıl'ı Afranur Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Aksellerin gelini Işıl Aksel nasıl biri?

atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan sezonun iddialı dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı", heyecanlı bekleyişi daha da arttırdı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizi fragmanıyla merak uyandırdı. Dizinin konusu, çekim yeri kadar oyuncu kadrosu da araştırılıyor. Hikayede Işıl Aksel karakterine hayat veren Afranur Karagöz'ün kim olduğu ve biyografi detayları da merak ediliyor. Peki Aşk ve Gözyaşı'nın Işıl'ı Afranur Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Aksellerin gelini Işıl Aksel nasıl biri?

ATV'nin yeni sezon bombası "Aşk ve Gözyaşı", Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan dizi, yayınlanan fragmanıyla şimdiden büyük merak uyandırdı. İzleyiciler dizinin konusu ve çekim mekanları kadar karakterlere hayat veren isimleri de araştırıyor. Peki dizide Aksellerin gelinini canlandıran Afranur Karagöz kimdir? İşte genç oyuncunun biyografisi ve canladırdığı karaktere ilişkin detaylar.

Afranur Karagöz kimdir?

Genç isim mankenlik kariyeriyle biliniyor.

Aynı zamanda dizi ve film oyuncusu.

2002, İzmir doğumlu olan Afranur Karagöz 1.72 boyundadır.

Genç oyuncunun özel hayatına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisidir.

Hangi dizi ve projelerde rol aldı?

  1. Dilek Taşı (TV Dizisi 2023)
  2. Kraliçe (Duygu, TV Dizisi 2023)
  3. Buray - Alaz Alaz (Klip 2021)
  4. Doğu (Esma, TV Dizisi 2021)
  5. No: 309 (TV Dizisi 2017)
Işıl Aksel karakteri nasıl biri, kimdir?

Harun'un eşi; güzel, sessiz, uyumlu bir kadındır. Anlayışlı ve destekleyici bir eş, iyi bir anne ve Aksellere yakışan bir gelindir. Zaman zaman karşılaştığı Zuhal'in üstten tavırlarına, Harun'un hatalarına karşı sakin yaklaşır, daima sabreder.

