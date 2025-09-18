Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli askerler, Gazze Şeridi 'nde sivillerin nasıl katledildiğini, komutanların askerlere Gazze'deki saldırılara katılması için yaptığı baskıları itiraf etti.

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv) KATİL SİYONİST ORDU ZAYIF DÜŞTÜ Haaretz gazetesi, "Ahlaki yaralanma ve zihinsel zorlanma İsrail askerlerini yıkıyor" başlığıyla sunduğu haberinde çok sayıda askerin ordudan ayrılmak istediğini bildirdi. Gazze'de 2 yıla yakın süredir devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda askerin çatışma bölgelerinde uzun süre kalmaları nedeniyle zihinsel olarak bitkinlik yaşadığı belirtildi.

KEYFİ ÖLDÜRMELERE DAYANAMIYORLAR



Bazı askerlerin ise Gazze'deki keyfi öldürmelere "artık dayanmadığı" ifade edildi. Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, binlerce askerin Gazze'ye dönmemek için geri görevlere geçtiği ya da ordudan ayrıldığı açıklandı. Haberde, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin Filistinli sivilleri nasıl katlettiklerine dair bazı itiraflara da yer verildi. İsrail askerlerinin itirafları, Gazze'de çocuklar dahil Filistinli sivillerin nasıl katledildiğini gözler önüne seriyor.

Nahal Tugayında görev yapan ve kimliğini gizlemek için Yoni takma adını kullanan İsrail askeri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 Filistinli çocuğu öldürdüklerini itiraf etti.

Filistinlilere ait yapıları yıkan iş makinalarını korumakla görevli olduğu söylenen Yoni, Beyt Lahiya'daki yıkım sırasında askerlerden birinin "terörist var" diye bağırdığını ve bunun üzerine etrafa ağır silahlarla rastgele ateş açtıklarını belirtti.



"ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE MERMİ YAĞDIRDIM"



Yoni, bu saldırıda 2 Filistinli çocuğu öldürdükleri belirterek şunları söyledi:



"Çılgına dönüşmüştük ve makineli tüfekle ateş etmeye başladım, yüzlerce mermi attım. İleri baktığımızda orada (terörist olmadığını) ve hata olduğunu anladık. Belki 8-10 yaşlarında 2 çocuğunun cesedini gördüm. Her yerde kan vardı, çok sayıda mermi izi. Her şeyin benim yüzümden olduğunu, bunu benim yaptığımı biliyordum. Kusmak istiyordum. Birkaç dakika sonra bölük komutanı geldi ve sanki insan değilmiş gibi soğuk bir şekilde, 'Bir imha bölgesine girdiler, bu onların suçu, savaş böyle bir şey' dedi."

Filistinli 2 çocuğu öldürdükleri anı unutamadığını söyleyen Yoni, "O olaya dair anılarım canlanıyor. (Öldürdükleri 2 Filistinli çocuğun) Yüzleri gözümün önünde canlanıyor ve onları asla unutabileceğimi sanmıyorum." dedi.