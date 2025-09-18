PODCAST CANLI YAYIN

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"

Katil İsrail ordusunda görev yapan askerlerin itirafları, Gazze'de yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Çocukların öldürülmesinden yardım almak isteyen sivillerin hedef alınmasına kadar tüyler ürperten ayrıntılar kan dondurdu. İtiraflar Gazze Şeridi'nde sivillerin nasıl katledildiğini, komutanların askerlere Gazze'deki saldırılara katılması için yaptığı baskıları da ortaya koydu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli askerler, Gazze Şeridi'nde sivillerin nasıl katledildiğini, komutanların askerlere Gazze'deki saldırılara katılması için yaptığı baskıları itiraf etti.

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)

KATİL SİYONİST ORDU ZAYIF DÜŞTÜ

Haaretz gazetesi, "Ahlaki yaralanma ve zihinsel zorlanma İsrail askerlerini yıkıyor" başlığıyla sunduğu haberinde çok sayıda askerin ordudan ayrılmak istediğini bildirdi. Gazze'de 2 yıla yakın süredir devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda askerin çatışma bölgelerinde uzun süre kalmaları nedeniyle zihinsel olarak bitkinlik yaşadığı belirtildi.

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)

KEYFİ ÖLDÜRMELERE DAYANAMIYORLAR

Bazı askerlerin ise Gazze'deki keyfi öldürmelere "artık dayanmadığı" ifade edildi. Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, binlerce askerin Gazze'ye dönmemek için geri görevlere geçtiği ya da ordudan ayrıldığı açıklandı. Haberde, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin Filistinli sivilleri nasıl katlettiklerine dair bazı itiraflara da yer verildi. İsrail askerlerinin itirafları, Gazze'de çocuklar dahil Filistinli sivillerin nasıl katledildiğini gözler önüne seriyor.

İsrail ordusu Gazzede işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyorİsrail ordusu Gazzede işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor
İsrail ordusu Gazze'de işgal planının ilk aşamasına başladı! Günlük ateşkesler iptal: Soykırım devam ediyor

Nahal Tugayında görev yapan ve kimliğini gizlemek için Yoni takma adını kullanan İsrail askeri, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde 2 Filistinli çocuğu öldürdüklerini itiraf etti.

Filistinlilere ait yapıları yıkan iş makinalarını korumakla görevli olduğu söylenen Yoni, Beyt Lahiya'daki yıkım sırasında askerlerden birinin "terörist var" diye bağırdığını ve bunun üzerine etrafa ağır silahlarla rastgele ateş açtıklarını belirtti.

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE MERMİ YAĞDIRDIM"

Yoni, bu saldırıda 2 Filistinli çocuğu öldürdükleri belirterek şunları söyledi:

"Çılgına dönüşmüştük ve makineli tüfekle ateş etmeye başladım, yüzlerce mermi attım. İleri baktığımızda orada (terörist olmadığını) ve hata olduğunu anladık. Belki 8-10 yaşlarında 2 çocuğunun cesedini gördüm. Her yerde kan vardı, çok sayıda mermi izi. Her şeyin benim yüzümden olduğunu, bunu benim yaptığımı biliyordum. Kusmak istiyordum. Birkaç dakika sonra bölük komutanı geldi ve sanki insan değilmiş gibi soğuk bir şekilde, 'Bir imha bölgesine girdiler, bu onların suçu, savaş böyle bir şey' dedi."

İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumdaİsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda
İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda

Filistinli 2 çocuğu öldürdükleri anı unutamadığını söyleyen Yoni, "O olaya dair anılarım canlanıyor. (Öldürdükleri 2 Filistinli çocuğun) Yüzleri gözümün önünde canlanıyor ve onları asla unutabileceğimi sanmıyorum." dedi.

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)

KAN DONDURAN KATLİAM İTİRAFLARI

Yine Nahal Tugayı'ndan Benny takma adını kullanan bir keskin nişancı ise kıtlıkla mücadele eden Filistinlileri yardım almaya çalışırken nasıl katlettiklerini anlattı. Gazze'nin kuzeyine gönderilen yardım tırlarını "korumakla görevli" olduğunu söyleyen Benny, İsrail askerlerince belirlenen çizgiyi geçmeleri halinde yardım almak için mücadele eden Filistinlilere ateş açma izinlerinin olduğunu belirtti.

Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | ʺÇocukların üzerine mermi yağdırdımʺ (takvim foto arşiv)

YARDIM İSTEYEN FİLİSTİNLİLERİ KATLETTİ

Açlıkla mücadele eden ve yardım almak için ölümü göze alan Filistinlilerin keskin nişancılar tarafından nasıl öldürüldüğünü Benny şöyle anlattı:

"(Yardım tırlarını bekleyen Filistinlilerin) Aştıkları takdirde onları vurma iznimin olduğu bir çizgi var. Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı bir yönden gelmeye çalışıyorlar ve ben keskin nişancı tüfeğiyle oradayım, komutanlar bana 'Onu vurun, onu vurun' diye bağırıyor. Her gün 50-60 mermi atıyorum, artık öldürdüklerimi saymıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum, çok sayıda. Çocuklar."

İsrailli Askerden soykırım itirafı: Vahşeti bir bir anlattı!İsrailli Askerden soykırım itirafı: Vahşeti bir bir anlattı!
İsrailli Asker'den soykırım itirafı: Vahşeti bir bir anlattı!

ÇOCUKLARIN ÖLMESİNİ UMURSAMIYORLAR

Çoğu kez ateş etmek istemediğini ancak komutanlarının kendilerine baskı yaptığını söyleyen Benny, "Tabur komutanı telsizden, 'Neden onları indirmiyorsunuz? Bize doğru geliyorlar. Bu tehlikeli. diye bağırırdı. Komutanlar, çocukların ölmesini umursamıyor" dedi.

İsrail’den itiraf geldi! Orduda Gazze intiharları artıyorİsrail’den itiraf geldi! Orduda Gazze intiharları artıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan kura töreninde önemli mesajlar
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Borsa İstanbul
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BM öncesi Abbas'ı kabul edecek! Manidar zamanlama manidar zirve... Netanyahu ve İsrail'i kudurtacak iki başlık masada
ChatGPT'ye kısıtlama geliyor: Kullanıcılar artık doğrulamaya tabi tutulacak
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aşk ve Gözyaşı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!
Billie Eilish, Cillian Murphy , Javier Bardem… Dünyaca ünlü isimlerden Filistin’e destek çağrısı
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi