Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump, İngiltere ziyaretlerinde adeta "Krallar gibi" ağırlandı. Trump karşıtı protestolarla başlayan ziyaret, Trump için 47,3 metre uzunluğunda bir masada düzenlenen ziyafetle devam etti. Trump'ın Kral III. Charles'a övgüleri ve Beyaz Saray'dan yapılan bir paylaşım dikkat çekti. İşte çok konuşulan ziyaretten kareler...
