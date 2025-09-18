PODCAST CANLI YAYIN

Trump İngiltere’de “krallar gibi” ağırlandı! Windsor Kalesi’nde büyük ziyafet: Beyaz Saray’dan ilginç paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump, İngiltere ziyaretlerinde adeta "Krallar gibi" ağırlandı. Trump karşıtı protestolarla başlayan ziyaret, Trump için 47,3 metre uzunluğunda bir masada düzenlenen ziyafetle devam etti. Trump'ın Kral III. Charles'a övgüleri ve Beyaz Saray'dan yapılan bir paylaşım dikkat çekti. İşte çok konuşulan ziyaretten kareler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolarla başlayan İngiltere ziyareti, Kraliyet Ailesi'nin ihtişamlı ziyafeti ve karşılıklı övgülerle devam etti.

İngiliz Kraliyet Ailesi dün gece Trump ve eşi First Lady Melania Trump'ı Windsor Kalesi'nde büyük bir ziyafetle ağırladı.

TRUMP İNGİLTERE'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Kraliyet Ailesi'ne övgüler dizen Trump, aralarında siyasetçilerin ve iş dünyasının liderlerinin de bulunduğu konuklara yaptığı konuşmada, Kral'ın "İngiliz halkının metanetini, asaletini ve ruhunu temsil ettiğini" söyledi. ABD Başkanı, Charles için "Tüm kalbini, sahip olduğu her şeyi, Britanya'nın salt yasama kapsamının ötesindeki bölgelerine verdi." diye ekledi.

KATE MIDDLETON'A AYRI TEŞEKKÜR

Trump Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton'a da teşekkür etti ve İngiltere ile ABD arasındaki bağı överek "Tarih boyunca herhangi iki ülkenin yaptığından daha fazla iyiliği birlikte yaptık" dedi.

KONVOYLAR, SAVAŞ UÇAKLARI

Kaledeki yemekte hiçbir ayrıntı önemsiz değildi. Her bir detay Trump'a göre belirlendi. "Eşi benzeri görülmemiş" ziyarette Trump için atlı konvoylar yola çıktı.

Öğleden sonra hafif bir öğle yemeği ile başlayan seremonide II. Elizabeth'in mezarına çelenk konuldu. Tören Kırmızı Oklar ve ABD F-35 savaş uçaklarının da yer aldığı Trooping Colour tarzı bir uçuş gösterisiyle sona erdi.

İngiliz basını ise bu tür gösterilerin normalde Kral'ın doğum günü geçit törenlerinde görüldüğüne dikkat çekti.

47,3 METRELİK ZİYAFET MASASI

Trump için düzenlenen ziyafette ise birçok detay dikkat çekti. Zırh takımlarıyla dolu bir orta çağ salonu, altın tabaklar ile donatılmış 47,3 metre uzunluğunda bir masa ve daha pek çok detay…

BEYAZ SARAY'DAN İKİ TAÇLI PAYLAŞIM

Trump'ın ziyareti sırasında Beyaz Saray'ın X hesabından da çok sayıda paylaşım yapıldı. Dün gece Beyaz Saray'dan yapılan paylaşımda Trump ve Kral Charles'ın fotoğrafına yer verilirken açıklamada iki tane kral tacı emojisi dikkat çekti.

Trump'ın ziyaretinden kareler...

Takvim Logo

