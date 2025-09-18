PODCAST CANLI YAYIN

Dilan Çıtak’tan Levent Dörter’in doğum gününde şaşırtan hamle! O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı. Çıtak, özellikle 2022 yılında evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla sık sık adından söz ettirdi. Karşılıklı sosyal medya hamleleriyle dikkat çeken ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çıtak, eşinin doğum gününde adeta ters köşe yaptı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, son dönemlerde boşanma iddialarıyla gündemde yer aldı. İkilinin sosyal medya paylaşımları ve davranışları ise boşanma söylentilerini alevlendirdi.

Dilan Çıtak'ın eşi Levent Dörter'in soyadını profilinden kaldırması boşanma ihtimalini güçlendirirken ikilinin birbirlerini takipten çıktığı görüldü.

Dilan Çıtak eşi Levent Dörter'in doğum gününü böyle kutladı
"SENİ ÇİRKİNLEŞTİREN HER ŞEYDEN UZAK DUR"

Öte yandan imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken Çıtak'ın sosyal medyada kendi imzasıyla yayınladığı şu açıklamada çok konuşuldu: "Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et"

Çıtak, sözlerini "Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı" şeklinde sonlandırdı.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM!

Birlikte çekilen karelerini de sosyal medya hesaplarından kaldıran ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Dilan Çıtak, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla boşanma iddialarına adeta son noktayı koydu.

Ayrılığa kesin gözüyle bakılırken Çıtak'tan ters köşe geldi ve eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Dilan Çıtak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşine hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını gösterdi.

Ardından uyuyan eşini pasta ile uyandıran Çıtak, Levent Dörter'in yeni yaşını kutladı. Bu paylaşım, çiftin sevenleri tarafından büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım...

