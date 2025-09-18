Dilan Çıtak’tan Levent Dörter’in doğum gününde şaşırtan hamle! O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...

"SENİ ÇİRKİNLEŞTİREN HER ŞEYDEN UZAK DUR"

Öte yandan imalı paylaşımlarıyla dikkat çeken Çıtak'ın sosyal medyada kendi imzasıyla yayınladığı şu açıklamada çok konuşuldu: "Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et"