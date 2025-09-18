Dilan Çıtak’tan Levent Dörter’in doğum gününde şaşırtan hamle! O paylaşım her şeyi değiştirdi! Boşanma iddiası...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı. Çıtak, özellikle 2022 yılında evlendiği Levent Dörter ile boşanacakları yönündeki iddialarla sık sık adından söz ettirdi. Karşılıklı sosyal medya hamleleriyle dikkat çeken ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çıtak, eşinin doğum gününde adeta ters köşe yaptı.
