İsrail artık gizlemiyor bile: Siyonist bakan ABD ile Gazze'yi nasıl paylaşacaklarını açıkladı!

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze'de yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı. Smotrich, Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını söyleyerek, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına kaydetti. Smotrich, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (Arşiv)





YIKIM BİTİNCE İNŞA !

ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında 'profesyoneller tarafından hazırlanmış' bir iş planı olduğunu vurgulayan Smotrich, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.



