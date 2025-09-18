PODCAST CANLI YAYIN

Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı

Beyaz Saray’ın Suriye’de terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG konusundaki çelişkili politikası sürerken Washington’dan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack özellikle YPG/SDG konusunda çelişkili açıklamalar yaparken Barrack’ın ekibindeki üst düzey diplomatların aniden görevden alındığı bildirildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack son dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu ile ilgili çelişkili açıklamaları ile gündemdeyken İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

BARRACK'IN ÇALIŞANLARI ANİDEN GÖREVDEN ALINDI

Reuters Barrack'ın ekibinden, Suriye'ye odaklanan en üst düzey ABD diplomatlarından bazılarının son günlere aniden görevden alındığını yazdı.

SDG/YPG'NİN ENTEGRASYONU MU ÖZERKLİK Mİ?

Mayıs ayında Suriye temsilciliğine atanan Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda SDG/YPG'nin entegrasyonuna ilişkin açıklamalar yapıyordu. Son dönemde ise Barrack'ın açıklamalarında çelişkiler dikkat çekmeye başladı. Barrack'ın SDG/YPG'nin entegrasyonu ve İsrail'in Suriye'ye yönelik tehdit ve saldırıları ile ilgili son açıklamalarındaki çelişki oldukça rahatsız edici.

RADİKAL DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ NE?

Hal böyleyken Barrack'ın ekibindeki değişikliğin nedeni ise merak konusu oldu. Washington'dan gelen karar terör örgütü YPG/SDG'nin entegrasyonu ve İsrail konusunda Şam'dan taraf bir tutumu mu yoksa terör örgütü ve İsrail yanlısı bir tutumu mu işaret ediyor?

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "personel kararları veya idari yeniden yapılanmalar" konusunda yorum yapmadıklarını belirterek "Suriye ile ilgili konularda çalışan çekirdek kadromuz birden fazla yerden faaliyet göstermeye devam ediyor" dedi.

Barrack, terör örgüt YPG/SDG'yi mart ayında Şara'yla varılan ve kontrol ettikleri bölgeleri devlet otoritesi altına almayı amaçlayan anlaşmayı daha hızlı onaylamaya ve SDG'yi ulusal güvenlik güçlerine entegre etmeye çağırmıştı. Temmuz ayında ABD'nin YPG/SDG'ye devlet borcu olmadığını söyleyen Barrack, daha sonraki açıklamalarında ise özerkliğe göz kırpmıştı.

BARRACK İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Batılı bir diplomat, ABD'li diplomatların görevden alınmasının kısmen, Şam konusunda çalışanlar ve Barrack arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığını söyledi ancak ayrıntı vermedi.

