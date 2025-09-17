İLAN

T.C.

GAZİANTEP 6. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/885 Esas

DAVALI : SALİH HACIHASAN - Yabancı Kimlik No : 9967...4978 - Feysal ve Emine oğlu, ../../1983 Halep doğumlu.

Davacı eşiniz Hatice AHMEDİ tarafından 16/11/2024 tarihli dava dilekçesi ile "Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma" davası açmış ve ön inceleme duruşma günü 06/01/2026 günü saat 10:10 olarak belirlenmiş olmakla;

1-HMK'nın 127. maddesi uyarınca cevap süresinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu, HMK'nın 128. maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde belirtilen tüm iddiaların inkar edilmiş sayılacağı,

2-HMK'nın 116. ve 117. maddeleri uyarınca ilk itirazların hepsinin cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorunda olup; aksi halde dinlenmeyeceği,

3-HMK'nın 194. maddesi uyarınca cevap dilekçesinde dayanılan vakıaların ispata elverişli şekilde somutlaştırılmasının gerektiği, dayanılan delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğinin açıkça belirtilmesinin zorunlu olduğu

4-Delil listesinde tanık gösteren tarafın, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması, bu listede gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceği ve ikinci bir liste verilemeyeceği,

5-HMK'nın 150/1 maddesi uyarınca duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmeyeceğini bildirdiği takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği,

6)HMK'nın 150/2. ve HMK'nın 139/1-(c) maddeleri uyarınca taraflardan birinin duruşmaya gelmesi ve diğerinin duruşmaya gelmemesi halinde gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilebileceği veya dosyanın işlemden kaldırılabileceği; geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,

7)HMK'nın 139/1-(b) maddesi uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapması,

8)HMK'nın 139/1-(ç) maddesi uyarınca davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususun verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı,

9)HMK'nın 141. maddesi uyarınca tarafların cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilecekleri yahut değiştirebilecekleri, dilekçelerin karşılıklı verilme aşamasının tamamlanmış olması halinde iddia veya savunmanın karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklı kalmak kaydıyla genişletilemeyeceği yahut değiştirilemeyeceği,

10) Ön inceleme duruşmasına katılınmaması durumunda tahkikat ve akabinde sözlü yargılama aşamalarına geçileceği ve ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunda hüküm verileceği, hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

