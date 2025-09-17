Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

Süper Lig'in son 3 sezondaki şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini açıyor. Cimbom, Almanya'da Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Ligde namağlup olan Aslan'ın hedefi Devler Ligi'nde de iyi bir başlangıca imza atmak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA SERÜVENİ
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, doğrudan gruplara katılma hakkı kazandı. 36 takımla düzenlenen yeni formatta yer alan ilk Türk takımı olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da da serisini sürdürmek istiyor.