Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Frankfurt'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekip, zorlu Almanya deplasmanından 3 puanla dönerek iyi bir başlangıç yapmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in son 3 sezondaki şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi defterini açıyor. Cimbom, Almanya'da Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Ligde namağlup olan Aslan'ın hedefi Devler Ligi'nde de iyi bir başlangıca imza atmak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA SERÜVENİ

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılılar, doğrudan gruplara katılma hakkı kazandı. 36 takımla düzenlenen yeni formatta yer alan ilk Türk takımı olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da da serisini sürdürmek istiyor.

GALATASARAY'IN FORM DURUMU

Ligde 5'te 5 yaparak sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, son 16 resmi maçını da kazanarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı. Bu süreçte rakip filelere 47 gol atan sarı-kırmızılılar, sadece 5 gol yedi.

OSIMHEN'İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray'da en önemli soru işareti Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın sakatlığı nedeniyle Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı açıklandı ve kamp kadrosuna alınmadı. Yerine Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

FRANKFURT'UN PERFORMANSI

Geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi biletini doğrudan aldı. Ligde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Alman ekibi, son maçında Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

FRANKFURT'TA TÜRK YILDIZ: CAN UZUN

Ev sahibi ekipte A Milli Takım'ın genç yeteneği Can Uzun öne çıkıyor. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 3 maçta 3 gol attı. Ayrıca geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi de Frankfurt kadrosunda yer alıyor.

EKITIKE GİTTİ, DOAN GELDİ

Frankfurt, Kamerun asıllı Fransız forvet Hugo Ekitike'yi Liverpool'a 95 milyon avroya sattı. Kadrosuna ise Alman santrfor Jonathan Burkardt ve Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı kattı. Doan, attığı 4 golle takımın en skorer ismi olurken, Can Uzun ve Jean-Matteo Bahoya üçer golle dikkat çekti.

FRANKFURT'TA EKSİKLER

Alman ekibinde Mario Götze ve Rasmus Kristensen sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Orta sahanın önemli ismi Hugo Larsson'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

GALATASARAY'IN UEFA KADROSU

Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

TARAFTAR DESTEĞİ

Karşılaşmada Galatasaray'ı, Almanya'da yaşayan on binlerce Türk taraftar destekleyecek. Ev sahibi ekip tribün düzenlemelerinde önlem alsa da sarı-kırmızılıların tribünlerde güçlü bir şekilde yer alması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN İLK 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Sallai – Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus ve Barış Alper ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

