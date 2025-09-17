Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

GALATASARAY'IN FORM DURUMU Ligde 5'te 5 yaparak sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, son 16 resmi maçını da kazanarak dikkat çekici bir form grafiği yakaladı. Bu süreçte rakip filelere 47 gol atan sarı-kırmızılılar, sadece 5 gol yedi.

OSIMHEN'İN DURUMU BELİRSİZ Galatasaray'da en önemli soru işareti Victor Osimhen. Nijeryalı yıldızın sakatlığı nedeniyle Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı açıklandı ve kamp kadrosuna alınmadı. Yerine Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor.

FRANKFURT'UN PERFORMANSI Geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi biletini doğrudan aldı. Ligde ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Alman ekibi, son maçında Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup oldu.

FRANKFURT'TA TÜRK YILDIZ: CAN UZUN Ev sahibi ekipte A Milli Takım'ın genç yeteneği Can Uzun öne çıkıyor. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga'da 3 maçta 3 gol attı. Ayrıca geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi de Frankfurt kadrosunda yer alıyor.