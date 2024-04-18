Kadıköy’de tam kadro

Olympiakos karşısında taraftarı önünde zafer arayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın da eli güçlü olacak. Sarı-Lacivertli ekipte sakat futbolcuların iyileşmesiyle birlikte Kanarya, bu kez rakibine karşı tam kadro ile mücadele fırsatı yakalayacak.

Kanarya'da sakatlıktan dönen Cengiz Ünder, Djiku ve Joshua King kadroya alınırken, ilk mücadelede oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İsmail Yüksek ile kart cezası nedeniyle oynayamayan Szymanski de sahadaki yerini alacak. Böylece Fenerbahçe, Konferans Ligi'ndeki zorlu rövanş maçına ideal 11 ile çıkacak. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürdü.