İş kurana 400 bin TL hibe

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlülere İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteklerde yüzde 170'e yakın bir artışa gidilirken, 2024 yılı ikinci dönemi için başvurular da alınmaya başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş işlemleri, işletme gideri ve demirbaş desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya; eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini duyuran Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik desteklerin etkinliği artırılarak, daha fazla kişinin iş gücüne katılımı ve kendi işini kurma imkânı sağlanmış olacak" dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014'ten bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 lira tutarında destek verildiğini açıklayan Işıkhan, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021'den itibaren hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını söyledi. Işıkhan, dün başlayan yeni başvuruların 7 Haziran'a kadar yapılabileceğini söyledi.