Bu ’aci’ bitmez

İstanbul'da 1 Mart'ta Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin aracıyla çarpması sonucu ölen Oğuz Murat Aci'nin kayınbiraderi Tahsin Arslan, olay gününü anlattı.

Kaza sonrası beyin ameliyatı geçiren Arslan, "Kaburgalarımla, omurgada kırıklar var, onların iyileşmesini bekliyorum. Olay yerinde telefonumu almış biri, hala da bulunamadı. Arkadaşımın telefonu da kayıp. Nasıl bir vicdanları var? Bize yardım etmiyor, kaçıp gidiyor, Murat ağabeyimiz, yardım etseler 5-10 dakika erkenden hastaneye ulaşsa belki de yaşayacaktı. Ne kadar kaçacaklar, adalete teslim olsunlar" diyerek isyanını haykırdı.