Zor günlerinde Tanyeli’yi dostları yalnız bırakmadı

Son dönemde hastalığı ile sık sık gündeme gelen Tanyeli, önceki akşam yakın dostları ve basına iftar yemeği düzenledi. Kanser aşısı olmak için Küba'ya giderek 10 gün kaldıktan sonra tekrar yurda dönen sanatçı, tekrardan yurt dışına giderek bir tedavi süreci geçireceğini söyledi. Gazetecilerin, "Moralinizi yüksek tutmak için neler yapıyorsunuz?" sorusuna Tanyeli, "Mutfak benim terapi alanım. Yemek yapmayı ve yedirmeyi çok seviyorum. Allah nasip ederse, sağlıkla geri dönersem tek istediğim şey bir mutfak projesi..." dedi.

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