Okan Buruk: Saha içinde kalacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de yakaladıkları 2 puanlık avantajı sonuna kadar kullanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, son dönemde yaşanan gerginliklerden kendisi ve takımını uzak tutmak istediğini belirterek, "Kendi işimize odaklanıyoruz. Dışarıyı bir kenara bıraktık. Orayla bir işimiz yok. Geçen sezon da bunu yapmıştık.

Sahada kalan takımın daha başarılı olacağına ve oraya odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Tabii ki gündemi takip ediyoruz. Bazen gülüyoruz bazen kızıyoruz. Enteresan şeyler de oluyor. Antalya kampı da bizim için faydalı oldu. Buraya geldiğimiz için oyuncular da çok mutlu. Bir hava değişimi oldu. İlk olarak Hatayspor maçına odaklanıyoruz. Sonrasında Süper Kupa var. 8+1 maçımız var ve hepsi bizim için final. Sadece futbola odaklandık" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DA NEŞELİ GÜNLER

Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Antalya kampında sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ısınma, pas, koşu ve taktik çalışmalar üstünde durdu. İdmanda yapılan çift kale maçı Okan Buruk'un takımı kazandı. Maç sonundaki sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar böylelikle Antalya kampını da tamamlamış oldu.