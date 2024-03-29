Müjde! Mislav Orsic Konya’ya bileniyor

Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kadrosuna kattığı fakat sezon başında Slovenya'daki hazırlık kampı çalışmalarında çapraz bağları yırtılan Mislav Orsic, sahalara dönüyor. Hırvat futbolcu, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından hazır hale geldi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Konyaspor ile oynanacak maçta süre vermesi durumunda 31 yaşındaki orta saha, 1 yıl sonra resmi bir müsabakada forma şansı bulacak. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Orsic'in performansını Abdullah Avcı da merakla bekliyor. Oyuncunun, antrenmanlardaki performansını yakından gören tecrübeli teknik adam, maç eksiği bulunan Hırvat futbolcunun maç temposunu da yakından izleyecek.