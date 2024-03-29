Kadınlara destek! İstihdamda hangi meslekler öne çıkıyor?

Kadınların iş gücüne katılımını ve girişimciliğini çeşitli hibe, teşvik, kredi ve muafiyetlerle destekleyerek artırılmasını hedefleyen İş Pozitif projesi kapsamında 72 bin 398 kadın İŞKUR aracılığıyla istihdama dahil oldu.

Kadınlar en çok özel güvenlik ve reyon görevlisi oldu. Projede Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere 10 bakanlık sorumluluk üstleniyor. 81 ildeki işsiz kadınların yararlanabileceği İş Pozitif'te, 'istihdam, mesleki eğitim, mali destek, hibe, istihdam teşvikleri, mesleki yeterlilik belgelendirilmesi, ihracat, ortaklık, işbirliği, bilgilendirme ve danışmanlık' fırsatları bulunuyor.

Önder YILMAZ