Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan altın kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım attı. Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi.

Açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü Ziraat Bankası şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması, banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini müteakip 3 iş günü içerisinde kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek, hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Filiz Eryılmaz, "Altın arzının artması yurt içindeki yükseliş hızını azaltabilir" dedi.