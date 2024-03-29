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Bel fıtığı, şiddetli bacak ağrılarına yol açıyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Bel fıtığı, şiddetli bacak ağrılarına yol açıyor

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Vücudun bel bölümünden aşağıya doğru başlayan ve ayak bileğine kadar bölgede meydana gelen doku hasarlanması ile karakterize olan ağrı hissine bacak ağrısı deniyor.

Ağrı, bu bölgede yer alan kemik ve dokulardan oluşabiliyor. Farklı sağlık sorunları nedeniyle de ağrı bacakta hissedilebiliyor. Kas ağrıları ve kramplar da bacak ağrılarına neden olabiliyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, bacak ağrılarının diğer nedenlerini şöyle sıralıyor: Bel fıtığı, sinir sıkışması, damar sertliği, huzursuz bacak sendromu, eklem problemleri, şeker hastalığı ve büyüme ağrıları.

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