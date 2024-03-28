Szymanski piyangosu

EURO 2024 play-off finalinde Galler ile Polonya karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten mücadeleyi penaltılarda 5-2 kazanan Polonya, Euro 2024 bileti alan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski maça yedek kulübesinde başladı. Szymanski 101. dakikada oyuna dahil oldu. Polonyalı oyuncu seri penaltı atışlarında da golü kaydetti. Yıldız oyuncunun Euro 2024'te mücadele edecek olması Fenerbahçe'nin iştahını kabarttı. Szymanski'den yüksek bonservis beklentisi olan Kanarya, yıldız oyuncunun sergileyeceği performansa göre hedefine ulaşabilir.