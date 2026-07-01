İstanbul yılın en sıcak gününü yaşayacak: Nemle hissedilen sıcaklık 40 derece

Sıcak hava dalgası yalnızca İstanbul'u değil, ülkenin birçok noktasını etkisi altına alıyor. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa'da 40 derece, Gaziantep'te ise 39 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Yetkililer, sıcak çarpması riskine karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguluyor.

Yüksek sıcaklıkla birlikte nem oranındaki artış da dikkat çekiyor. (Görsel: Takvim foto arşiv)

İSTANBUL'DA YILIN EN SICAK GÜNÜ BEKLENİYOR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte yılın en sıcak gününün yaşanmasının beklendiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle hissedilen sıcaklığın nemle birlikte 40 derece seviyesine ulaşacağı ifade edildi.

Yetkililer, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, yaşlılar ve çocukların başta olmak üzere herkesin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca açık alanlarda bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'DA NEM ARTACAK

İstanbul, kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındadır. İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan'ın açıklamalarına göre, özellikle çarşamba günü Anadolu Yakası'nda ölçülen sıcaklığın 33 dereceye ulaşması, yüksek nemle birleştiğinde ise hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması beklenmektedir.

Bol sıvı tüketimi ve güneşten korunma büyük önem taşıyor. (Görsel: Takvim foto arşiv)

ÖNE ÇIKAN RİSKLER VE UYARILAR

Sağlık Riski: Yüksek nem nedeniyle vücut terinin buharlaşamaması, yapışkan bir hisse ve bunalmaya yol açmaktadır. Bu durum özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için tehlike arz etmektedir.

Şehir Isı Adası Etkisi: İstanbul, yoğun betonlaşma ve asfalt nedeniyle geceleri bile soğuyamamakta ve nefes alamamaktadır. Çözüm olarak beton yapıların yanına parklar inşa edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Su Tasarrufu: Sıcaklıkla birlikte barajlardaki buharlaşma artmaktadır. Vatandaşların duş süresini kısaltması, makineleri tam doldurarak çalıştırması ve araç yıkama gibi gereksiz su tüketiminden kaçınması gerekmektedir.

Orman Yangınları: Yüksek sıcaklık ve güneş radyasyonu yangın riskini artırmaktadır. Orman yasaklarına uyulmalı ve yangına sebep olabilecek atıklar çevreye bırakılmamalıdır.

11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması öneriliyor. (Görsel: Takvim foto arşiv)

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Günün en sıcak saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmamalıdır.

Dışarı çıkarken şapka takılmalı ve yanınızda su bulundurulmalıdır.

Ter emici, pamuklu ve keten kıyafetler tercih edilmelidir.

Sokak hayvanları için dışarıya mutlaka bir kap su bırakılmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Temmuz tarihli hava durumu haritası, yurt genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasını gözler önüne serdi.

REKOR SICAKLIK ALARMI: UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Türkiye, yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul için sıcaklık tahmini

İstanbul için sıcaklık tahmini

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Avrupa'da etkili olan sıcak hava sisteminin yön değiştirmesiyle birlikte Türkiye'nin batı kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde yükseldiğini söyledi.

"OMEGA BLOKAJI" ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Adil Tek, son günlerde Avrupa'da etkili olan ve meteorolojide "Omega Blokajı" olarak adlandırılan atmosferik yapının zayıflamaya başladığını belirtti.

Bu sistemin etkisinin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin özellikle batı bölgelerinde daha önce mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıklarının yükselişe geçtiğini ifade eden Tek, güney bölgelerinde ise 40 derece üzerindeki sıcaklıkların yaz aylarında artık olağan hale geldiğini söyledi.

TRAKYA VE EGE'DE SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK

Meteoroloji Uzmanı Tek'in paylaştığı verilere göre günün en yüksek sıcaklıkları Trakya ve Ege Bölgesi'nde görülecek.

Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sıcaklıkların 39 ila 40 dereceye yaklaşması beklenirken, Ege Bölgesi'nde Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın hattında bunaltıcı sıcaklar etkili olacak.

İzmir'in iç kesimleri ile Manisa ve Aydın çevrelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşabileceğini belirten Tek, bazı noktalarda sıcaklıkların 41-42 dereceye kadar yükselebileceğini ifade etti.

İSTANBUL'DA 45 DERECE BEKLENMİYOR

Son günlerde sosyal medyada dolaşan "İstanbul'da 45 derece olacak" iddialarına da değinen Adil Tek, bu tahminlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul'da hava sıcaklığının bugün 32-33 derece seviyelerinde olacağını belirten Tek, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ise 35-36 dereceye kadar çıkabileceğini kaydetti.

Uzman isim, İstanbul'da hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda düşüş beklendiğini ve cumartesi günü yerel yağış geçişlerinin görülebileceğini ifade etti.

GÜNEYDOĞU'DA 45 DERECE UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sıcak hava dalgasının en yoğun hissedileceği bölgelerin başında geliyor.

Şanlıurfa başta olmak üzere bölge genelinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, bazı noktalarda 45 dereceye yaklaşan değerler görülebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bölgede nem oranının düşük olması nedeniyle hissedilen sıcaklık ile ölçülen sıcaklık arasında büyük fark oluşmadığını ifade ediyor.

YAZ MEVSİMİ SONBAHARDA DA SÜREBİLİR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, uzun vadeli tahminlerin eylül ve ekim aylarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine işaret ettiğini söyledi.

Tek, sonbaharın ilk aylarında yaz etkisinin devam edeceğini belirtirken, ekim ve kasım aylarında ise yağışların normalin üzerine çıkabileceğini ifade etti.