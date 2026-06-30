Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başladı. DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, DOA mobil uygulaması üzerinden her bir ambalaj için anında 1 TL kazanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacağını ve Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Sisteme dahil olan DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlar, her işlem için 1 TL kazanacak.Depozito İade Sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlayacak
SİSTEM DEVREYE ALINDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Depozito Yönetim Sistemi'nin devreye alındığını bildirdi.
Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı! Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz.
DOA sayesinde;
Her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak,
Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak.
Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak."
Uygulama 81 il ve 973 ilçede yaygınlaşırken, iade bedelleri DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılacak.
Biriken tutarlar ise banka hesabına transfer edilebilecek, ATM'den çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.
Bakanlık, sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar depozitolu ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması amaçlanıyor.
1 TEMMUZ'DA BAŞLAYAN SİSTEMİN ÖZETİ
- Şişe ve kutu başına 1 TL iade bedeli
- DOA logolu PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme dahil
- 81 il ve 973 ilçede uygulanacak
- DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdan kullanılacak
- Para banka hesabına aktarılabilecek veya ATM'den çekilebilecek
- Yıllık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi hedefleniyor
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Sisteme katılmak için ilk adım DOA mobil uygulamasını telefona indirmek. Üyelik işlemlerinin ardından uygulama üzerinden oluşturulan QR kod, depozito iade makinesinde okutuluyor. Daha sonra DOA logolu ambalajlar tek tek makineye bırakılıyor ve işlem tamamlandığında iade bedeli dijital cüzdana anında yükleniyor.
4 ADIMDA DEPOZİTO İADESİ
- DOA mobil uygulamasını indirip üye olun.
- İade makinesindeki QR kodu uygulamayla okutun.
- Boş ve DOA logolu ambalajları makineye tek tek bırakın.
- İade bedelini dijital cüzdanınızda anında görün.
DİKKAT: HER İADE İŞLEMİ İÇİN CÜZDANINIZA 1 TL TANIMLANIYOR.
HANGİ AMBALAJLAR DEPOZİTO KAPSAMINDA?
Her içecek ambalajı sistem kapsamında yer almıyor. İade edilebilmesi için ambalajın üzerinde mutlaka DOA işaretinin bulunması gerekiyor. Ayrıca ambalajın boş, sağlam ve bütünlüğünü koruyor olması şart.
|İade Edilebilen Ambalajlar
|İade Edilemeyen Ambalajlar
|PET şişeler (0,10-3,01 litre)
|DOA logosu bulunmayan ürünler
|Cam şişeler (0,10-3,01 litre)
|Süt ve süt ürünleri ambalajları
|Alüminyum içecek kutuları
|Karton ve kağıt ambalajlar
DOA LOGOLU AMBALAJLAR
- PET şişeler
- Cam şişeler
- Alüminyum kutular
- 0,10 ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık içecek ambalajları
- Boş ve deforme olmamış ürünler
İADEYE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN
- Ambalaj tamamen boş olmalı.
- Ezilmiş veya kırılmış olmamalı.
- Üzerindeki DOA logosu okunabilir durumda bulunmalı.
- Ambalajın bütünlüğü bozulmamış olmalı.
DOA UYGULAMASIYLA PARANIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
İade edilen ambalajlardan kazanılan bedeller DOA dijital cüzdanda birikiyor. Kullanıcılar bu bakiyeyi farklı yöntemlerle değerlendirebiliyor.
|Kullanım Şekli
|Nasıl Kullanılıyor?
|Banka hesabına transfer
|IBAN üzerinden aktarım yapılabiliyor.
|EFT / Havale
|Başka hesaplara gönderilebiliyor.
|ATM'den nakit çekme
|QR kodla para çekilebiliyor.
|Sanal kart
|İnternet alışverişlerinde kullanılabiliyor.
|QR ödeme
|Destekleyen iş yerlerinde ödeme yapılabiliyor.
GÜNLÜK EN FAZLA 200 ADET AMBALAJ İADE EDİLEBİLİYOR.
DOA UYGULAMASIYLA İADE NOKTASI NASIL BULUNUR?
Vatandaşlar uygulama içerisindeki "İade Noktası Bul" bölümünden bulundukları il, ilçe ve mahalleye göre en yakın makineyi görüntüleyebiliyor. Aynı ekran üzerinden yol tarifi almak da mümkün oluyor.
EN YAKIN İADE NOKTASINI BULMAK İÇİN
- DOA uygulamasını açın.
- "İade Noktası Bul" bölümüne girin.
- Konumunuzu seçin.
- Harita üzerinden size en yakın makineyi görüntüleyin.
DOA SANAL KART İLE İADE BEDELLERİNİZİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ KULLANABİLİRSİNİZ
Depozito iadesinden elde edilen bakiyeler yalnızca dijital cüzdanda beklemek zorunda değil. DOA uygulaması üzerinden oluşturulabilen sanal kart sayesinde kullanıcılar biriken tutarlarını internet alışverişlerinden mağaza ödemelerine kadar birçok işlemde kullanabiliyor.
Telefonunuz yanınızda olduğu sürece DOA sanal kartınız da sizinle oluyor. Uygulama içerisinden oluşturulan karta para aktarılabiliyor, bakiye görüntülenebiliyor ve tüm harcamalar tek ekrandan takip edilebiliyor.
DOA SANAL KART NELER SUNUYOR?
- Güvenli internet ve mağaza alışverişi
- QR kod ile ödeme imkanı
- Cüzdan bakiyesini tek ekrandan yönetme
- Para transferi ve bakiye kontrolü
- Hesap hareketlerini görüntüleme
- İlerleyen dönemde uygulamaya özel kampanya ve fırsatlar
DOA uygulamasına özel kampanyalar ve nakit iade fırsatlarının da kademeli olarak sunulması planlanıyor.
DOA KART İLE NELER YAPILABİLİR?
|Özellik
|Sağladığı Avantaj
|Sanal kart
|Güvenli alışveriş yapma
|QR ödeme
|Destekleyen iş yerlerinde hızlı ödeme
|Cüzdan yönetimi
|Harcamaları tek ekrandan takip etme
|Para transferi
|Bakiyeyi farklı hesaplara aktarma
|ATM işlemleri
|Nakit para çekebilme
|Kampanyalar
|DOA'ya özel fırsat ve nakit iade avantajları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, DOA uygulamasına özel alışveriş kampanyaları, anlaşmalı mağazalarda nakit iade fırsatları ve çeşitli avantajların da ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulması planlanıyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
DEPOZİTO İADE SİSTEMİ
Depozito İade Sistemi ne zaman başladı?
Uygulama 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilecek.
Şişe başına kaç TL ödeniyor?
Sisteme dahil edilen her uygun ambalaj için dijital cüzdana 1 TL yükleniyor.
Hangi ambalajlar kabul ediliyor?
DOA logosu bulunan 0,10 ile 3,01 litre arasındaki PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları sisteme dahil ediliyor.
DOA uygulaması olmadan iade yapılabilir mi?
İade bedelinin dijital cüzdana aktarılması için DOA uygulamasının kullanılması gerekiyor.
İade noktaları nerede bulunuyor?
DOA uygulaması üzerinden en yakın iade makinesi veya iade merkezi harita üzerinde görülebiliyor.
Günlük iade limiti kaç?
Bir kullanıcı günlük en fazla 200 adet ambalajı sisteme teslim edebiliyor.
HEDEF HEM ÇEVREYİ KORUMAK HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK
Depozito İade Sistemi yalnızca vatandaşlara iade bedeli kazandırmayı değil, aynı zamanda geri dönüşüm oranlarını artırmayı da hedefliyor. Bakanlığın verilerine göre sistemle birlikte her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın ekonomiye yeniden kazandırılması planlanıyor.
Bugüne kadar Sıfır Atık Projesi kapsamında elde edilen kazanımlar ise yeni sistemin ulaşmayı hedeflediği ölçeği ortaya koyuyor.
|Kazanım
|Veri
|Geri dönüştürülen atık
|90 milyon ton
|Ekonomiye katkı
|365 milyar TL
|Kesilmesi önlenen ağaç
|613 milyon
|Yeni sistem hedefi
|25 milyar ambalaj
|Yıllık ekonomik katkı hedefi
|30 milyar TL
SİSTEMİN TÜRKİYE'YE SAĞLAMASI BEKLENEN KATKILAR
- Her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması.
- Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL katkı sağlanması.
- Plastik, cam ve alüminyum atıkların çevreye bırakılmasının azaltılması.
- Vatandaşların geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması.
- Sıfır Atık hedeflerine katkı sunulması.
DEPOZİTO İADE SİSTEMİYLE HEM GERİ DÖNÜŞÜM ARTACAK HEM DE VATANDAŞ HER İADEDEN KAZANÇ ELDE EDECEK.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)
"Sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"
NATO delegasyonundan Baykar'a çıkarma