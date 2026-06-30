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Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başladı. DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, DOA mobil uygulaması üzerinden her bir ambalaj için anında 1 TL kazanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacağını ve Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacağını bildirdi.

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Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun süredir hazırlıklarını yürüttüğü Depozito İade Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladı. Sisteme dahil olan DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlar, her işlem için 1 TL kazanacak.

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SİSTEM DEVREYE ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Depozito Yönetim Sistemi'nin devreye alındığını bildirdi.

Bakan Kurum'un paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Bakan Kurum'un paylaşımı (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şişeni DOA'ya at, 1 TL kazan. Sıfır Atık'ta DOA dönemi başladı! Depozito Yönetim Sistemimizi bugün Türkiye genelinde devreye alıyoruz.

Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?

DOA sayesinde;

Her yıl 25 milyar ambalaj toplanacak,

Türkiye ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanacak.

Hem vatandaşımız hem doğamız hem ülkemiz kazanacak, yapacağımız her iade geleceğimize temiz bir nefes olacak."

Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?

Uygulama 81 il ve 973 ilçede yaygınlaşırken, iade bedelleri DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılacak.

Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?Depozito İade Sistemi nasıl işliyor?

Biriken tutarlar ise banka hesabına transfer edilebilecek, ATM'den çekilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-4

Bakanlık, sistem sayesinde her yıl yaklaşık 25 milyar depozitolu ambalajın geri dönüşüme kazandırılmasını hedefliyor. Bu sayede hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması amaçlanıyor.

DOA sistemi Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlıyor.DOA sistemi Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlıyor.

1 TEMMUZ'DA BAŞLAYAN SİSTEMİN ÖZETİ

  • Şişe ve kutu başına 1 TL iade bedeli
  • DOA logolu PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme dahil
  • 81 il ve 973 ilçede uygulanacak
  • DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdan kullanılacak
  • Para banka hesabına aktarılabilecek veya ATM'den çekilebilecek
  • Yıllık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi hedefleniyor

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sisteme katılmak için ilk adım DOA mobil uygulamasını telefona indirmek. Üyelik işlemlerinin ardından uygulama üzerinden oluşturulan QR kod, depozito iade makinesinde okutuluyor. Daha sonra DOA logolu ambalajlar tek tek makineye bırakılıyor ve işlem tamamlandığında iade bedeli dijital cüzdana anında yükleniyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-6

4 ADIMDA DEPOZİTO İADESİ

  1. DOA mobil uygulamasını indirip üye olun.
  2. İade makinesindeki QR kodu uygulamayla okutun.
  3. Boş ve DOA logolu ambalajları makineye tek tek bırakın.
  4. İade bedelini dijital cüzdanınızda anında görün.

DİKKAT: HER İADE İŞLEMİ İÇİN CÜZDANINIZA 1 TL TANIMLANIYOR.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-7

HANGİ AMBALAJLAR DEPOZİTO KAPSAMINDA?

Her içecek ambalajı sistem kapsamında yer almıyor. İade edilebilmesi için ambalajın üzerinde mutlaka DOA işaretinin bulunması gerekiyor. Ayrıca ambalajın boş, sağlam ve bütünlüğünü koruyor olması şart.

Depozito kapsamındaki PET, cam ve alüminyum ambalajlar DOA logosu taşıyor.Depozito kapsamındaki PET, cam ve alüminyum ambalajlar DOA logosu taşıyor.

İade Edilebilen Ambalajlarİade Edilemeyen Ambalajlar
PET şişeler (0,10-3,01 litre)DOA logosu bulunmayan ürünler
Cam şişeler (0,10-3,01 litre)Süt ve süt ürünleri ambalajları
Alüminyum içecek kutularıKarton ve kağıt ambalajlar

DOA LOGOLU AMBALAJLAR

  • PET şişeler
  • Cam şişeler
  • Alüminyum kutular
  • 0,10 ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık içecek ambalajları
  • Boş ve deforme olmamış ürünler

İADEYE GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT EDİN

  • Ambalaj tamamen boş olmalı.
  • Ezilmiş veya kırılmış olmamalı.
  • Üzerindeki DOA logosu okunabilir durumda bulunmalı.
  • Ambalajın bütünlüğü bozulmamış olmalı.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-9

DOA UYGULAMASIYLA PARANIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

İade edilen ambalajlardan kazanılan bedeller DOA dijital cüzdanda birikiyor. Kullanıcılar bu bakiyeyi farklı yöntemlerle değerlendirebiliyor.

Kullanım ŞekliNasıl Kullanılıyor?
Banka hesabına transferIBAN üzerinden aktarım yapılabiliyor.
EFT / HavaleBaşka hesaplara gönderilebiliyor.
ATM'den nakit çekmeQR kodla para çekilebiliyor.
Sanal kartİnternet alışverişlerinde kullanılabiliyor.
QR ödemeDestekleyen iş yerlerinde ödeme yapılabiliyor.

GÜNLÜK EN FAZLA 200 ADET AMBALAJ İADE EDİLEBİLİYOR.

DOA uygulaması en yakın iade noktalarını harita üzerinden gösteriyor.DOA uygulaması en yakın iade noktalarını harita üzerinden gösteriyor.

DOA UYGULAMASIYLA İADE NOKTASI NASIL BULUNUR?

Vatandaşlar uygulama içerisindeki "İade Noktası Bul" bölümünden bulundukları il, ilçe ve mahalleye göre en yakın makineyi görüntüleyebiliyor. Aynı ekran üzerinden yol tarifi almak da mümkün oluyor.

EN YAKIN İADE NOKTASINI BULMAK İÇİN

  1. DOA uygulamasını açın.
  2. "İade Noktası Bul" bölümüne girin.
  3. Konumunuzu seçin.
  4. Harita üzerinden size en yakın makineyi görüntüleyin.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-11

DOA SANAL KART İLE İADE BEDELLERİNİZİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ KULLANABİLİRSİNİZ

Depozito iadesinden elde edilen bakiyeler yalnızca dijital cüzdanda beklemek zorunda değil. DOA uygulaması üzerinden oluşturulabilen sanal kart sayesinde kullanıcılar biriken tutarlarını internet alışverişlerinden mağaza ödemelerine kadar birçok işlemde kullanabiliyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-12

Telefonunuz yanınızda olduğu sürece DOA sanal kartınız da sizinle oluyor. Uygulama içerisinden oluşturulan karta para aktarılabiliyor, bakiye görüntülenebiliyor ve tüm harcamalar tek ekrandan takip edilebiliyor.

DOA SANAL KART NELER SUNUYOR?

  • Güvenli internet ve mağaza alışverişi
  • QR kod ile ödeme imkanı
  • Cüzdan bakiyesini tek ekrandan yönetme
  • Para transferi ve bakiye kontrolü
  • Hesap hareketlerini görüntüleme
  • İlerleyen dönemde uygulamaya özel kampanya ve fırsatlar

DOA uygulamasına özel kampanyalar ve nakit iade fırsatlarının da kademeli olarak sunulması planlanıyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-13

DOA KART İLE NELER YAPILABİLİR?

ÖzellikSağladığı Avantaj
Sanal kartGüvenli alışveriş yapma
QR ödemeDestekleyen iş yerlerinde hızlı ödeme
Cüzdan yönetimiHarcamaları tek ekrandan takip etme
Para transferiBakiyeyi farklı hesaplara aktarma
ATM işlemleriNakit para çekebilme
KampanyalarDOA'ya özel fırsat ve nakit iade avantajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, DOA uygulamasına özel alışveriş kampanyaları, anlaşmalı mağazalarda nakit iade fırsatları ve çeşitli avantajların da ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulması planlanıyor.

DOA sistemiyle vatandaşlar depozitolu ambalajlarını kolayca iade edebiliyor.DOA sistemiyle vatandaşlar depozitolu ambalajlarını kolayca iade edebiliyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ

Depozito İade Sistemi ne zaman başladı?

Uygulama 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilecek.

Şişe başına kaç TL ödeniyor?

Sisteme dahil edilen her uygun ambalaj için dijital cüzdana 1 TL yükleniyor.

Hangi ambalajlar kabul ediliyor?

DOA logosu bulunan 0,10 ile 3,01 litre arasındaki PET, cam ve alüminyum içecek ambalajları sisteme dahil ediliyor.

DOA uygulaması olmadan iade yapılabilir mi?

İade bedelinin dijital cüzdana aktarılması için DOA uygulamasının kullanılması gerekiyor.

İade noktaları nerede bulunuyor?

DOA uygulaması üzerinden en yakın iade makinesi veya iade merkezi harita üzerinde görülebiliyor.

Günlük iade limiti kaç?

Bir kullanıcı günlük en fazla 200 adet ambalajı sisteme teslim edebiliyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-15

HEDEF HEM ÇEVREYİ KORUMAK HEM DE EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK

Depozito İade Sistemi yalnızca vatandaşlara iade bedeli kazandırmayı değil, aynı zamanda geri dönüşüm oranlarını artırmayı da hedefliyor. Bakanlığın verilerine göre sistemle birlikte her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın ekonomiye yeniden kazandırılması planlanıyor.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-16

Bugüne kadar Sıfır Atık Projesi kapsamında elde edilen kazanımlar ise yeni sistemin ulaşmayı hedeflediği ölçeği ortaya koyuyor.

KazanımVeri
Geri dönüştürülen atık90 milyon ton
Ekonomiye katkı365 milyar TL
Kesilmesi önlenen ağaç613 milyon
Yeni sistem hedefi25 milyar ambalaj
Yıllık ekonomik katkı hedefi30 milyar TL

Depozito sistemi geri dönüşüm oranlarını artırarak ekonomiye milyarlarca liralık katkı sağlamayı hedefliyor.Depozito sistemi geri dönüşüm oranlarını artırarak ekonomiye milyarlarca liralık katkı sağlamayı hedefliyor.

SİSTEMİN TÜRKİYE'YE SAĞLAMASI BEKLENEN KATKILAR

  • Her yıl yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılması.
  • Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyar TL katkı sağlanması.
  • Plastik, cam ve alüminyum atıkların çevreye bırakılmasının azaltılması.
  • Vatandaşların geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması.
  • Sıfır Atık hedeflerine katkı sunulması.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-18

DEPOZİTO İADE SİSTEMİYLE HEM GERİ DÖNÜŞÜM ARTACAK HEM DE VATANDAŞ HER İADEDEN KAZANÇ ELDE EDECEK.

Depozito İade Sistemi 1 Temmuz itibarıyla başladı! Şişe ve kutu başına 1 TL | Her yıl 25 milyar ambalajla ekonomiye 30 milyar TL katkı-19

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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