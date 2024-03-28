Kuş kafeste!

Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş ve yeğeni Emre Akkuş, bir alışverişte karşılıksız çek verdikleri gerekçesiyle yargılandıkları dava önceki gün görüldü. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "Orion Jv Havacılık" firmasına 480 bin lira bedelli çek düzenlendiği, müşteki Ramazan Gedik'in bankaya ibraz ettiği çekin karşılığı olmadığından ödemesini alamadığını belirtti. Mütalaada sanıkların, hileli hareketlerle bulunup müştekiyi dolandırdıkları kaydedildi.

BERAAT İSTEDİ

Uğur Akkuş'un avukatı Ahmet Yıldız, zararı gidermek üzere karşı tarafla uzlaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Ancak zararın 5 katı istendiği için uzlaşamadık. Çekle ilgili zararı gidermeye hazırız. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, her iki sanığı da "nitelikli dolandırıcılık" suçunun 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırdı. Heyet, sanıklara ayrıca 83 bin 320'şer lira para cezası verdi.