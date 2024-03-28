Kayıp aranıyor! Galatasaray’ın kadrosuna kattığı Serge Aurier’dan hala ses yok

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Serge Aurier'dan hala ses yok! Sarı-Kırmızılı kulübün 2 Şubat'ta Nijerya formasıyla Afrika Kupası'nda mücadele kadrosuna kattığı Serge Aurier 14 Şubat'ta sakat olarak İstanbul'a geldi.

Ve 45 gündür de takımla birlikte çalışmalara katılmıyor. Hala bireysel çalıştığı öğrenilen Serge Aurier'in takımla birlikte çalışmalara ne zaman başlayacağı da kesin olarak bilinmiyor. 31 yaşında ve 1.76 boyunda olan Serge Aurier, Galatasaray'a imza atmadan önce son 2 sezonunu Nottingham Forest takımında geçirmişti.