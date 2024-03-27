Turist akını

Turizmde önde gelen şehirlerden İstanbul, yılın ilk 2 ayında 2 milyon 457 bin 518 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.08 artış gösterdi. Türkiye'ye ilk 2 ayda gelen 4 milyon 341 bin 606 yabancı ziyaretçinin yarısını ağırlayan İstanbul'u, Şubat'ta en çok Ruslar tercih etti.

Şubat ayı verilerine göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.14 artışla 1 milyon 291 bin 522 yabancı ziyaretçi ağırlayan İstanbul, Türkiye turizminin de lokomotifi oldu. İstanbul'a Şubat'ta Rusya Federasyonu'ndan 138 bin 957, Almanya'dan 95 bin 465, İran'dan 75 bin 312, İngiltere'den 56 bin 430 kişi geldi.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul'u ziyaret edenlerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu. Geçen ay 904 bin 642 yabancı ziyaretçinin tercih ettiği İstanbul Havalimanı, yabancı turistlerin yüzde 70.27'sini konuk etti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 381 bin 508 yabancı turist giriş yaptı.