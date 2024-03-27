THY en değerli 8. havayolu oldu

Campanies Marcet Cap dünyanın en değerli havayolu şirketlerini açıkladı. Türk Hava Yolları (THY), 62 küresel havacılık şirketi sıralamasında 2 sıra birden yükseldi ve dünyanın en değerli 8'inci havayolu şirketi oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sıralamayı sosyal medya hesabından duyurdu ve "Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor. THY, dünyanın en değerli 8. havayolu oldu THY'yi büyüten sizlere ve THY ailesine teşekkür ederiz." diye yazdı. Sıralamada ilk 10'da yer alan havayolu şirketleri ve piyasa değerleri sırasıyla şöyle:



1- Ryanair (İrlanda): 33,21 milyar dolar

2- Delta Air Lines (ABD): 29,32 milyar dolar

3- Southwest Airlines (ABD): 16,97 milyar dolar

4- United Airlines Holdings (ABD): 15,24 milyar dolar

5- InterGlobe Aviation (Hindistan): 15,18 milyar dolar

6- Air China: 14,22 milyar $

7- Singapore Airlines (Singapur): 14,09 milyar dolar

8- Türk Hava Yolları (Türkiye): 12,53 milyar dolar

9- China Southern Airlines (Çin): 12,28 milyar dolar

10- Int. Consolidated Airlines (İspanya): 10,48 milyar dolar