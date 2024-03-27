Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu: Her şey G.Saray’ın elinde

Galatasaray'dan devre arasında İngiltere Premier Ligi ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Premier Lig'de forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo, İngiltere'nin kolay olmadığını ve "Her şey Galatasaray'ın elinde" diyerek gitmek istediği takımı da açıkladı.

Başarılı oyuncu, ülke basınına yaptığı açıklamada, İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi. Zaniolo yaptığı açıklamada, "Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam" ifadelerini kullandı. İtalyan yıldız ayrıca, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim" dedi.



ÇİZME'DE MANŞETLERDE

İtalyan medyası, Zaniolo'nun açıklamalarına geniş yer ayırdı.