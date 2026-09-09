Mansur Yavaş'tan Külliye görüşmesi öncesi dikkat çeken trafik: Özel'e doğrudan, Kılıçdaroğlu'na Kuşoğlu üzerinden haber verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile Yeni Parti arasındaki denge siyaseti yeni bir perde açtı. CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmayan Yavaş, aynı akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşme öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e doğrudan bilgi veren Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi. Takvim'in bir gün önce dikkat çektiği “hem nalına hem mıhına” siyaseti, 24 saat geçmeden yeniden sahne aldı.
CHP'de siyaset yapmayı sürdüren ancak Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti ile de temasını koparmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki siyasi trafiği dikkat çekti.
Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Merkez'de düzenlenen resepsiyona katılmadı.
Partisinin en sembolik günlerinden birinde Genel Merkez'de görünmeyen Yavaş'ın aynı akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olması Ankara kulislerini hareketlendirdi.
CHP'NİN RESEPSİYONUNU PAS GEÇTİ, KÜLLİYE'YE ÇIKTI
CHP Genel Merkezi'ndeki resepsiyon sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Böylece CHP'nin kuruluş yıl dönümünde parti programına katılmayan Yavaş, aynı akşam Erdoğan'la yüz yüze görüştü.
Yavaş'ın resepsiyona katılmama tercihiyle Külliye görüşmesinin aynı güne denk gelmesi, son dönemde izlediği siyasi çizgiyi yeniden tartışmaya açtı.
ERDOĞAN'A PEŞ PEŞE TEŞEKKÜR
Yavaş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ankara'nın ulaşım altyapısı, metro yatırımları ile devam eden ve planlanan projelerin ele alındığını bildirdi.
Başkan Erdoğan'a Ankara'ya yönelik yatırımlara verdiği destek ve NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradesi dolayısıyla teşekkür eden Yavaş, açıklamasının sonunda da Külliye'deki kabul ve Ankara'ya gösterilen ilgi nedeniyle bir kez daha teşekkür etti.
Yavaş'ın açıklamasındaki sıcak ton ve Erdoğan'a yönelik peş peşe teşekkürleri dikkat çekti.
ÖZEL: BENİM HABERİM VARDI
Görüşmenin siyasi açıdan dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla ortaya çıktı.
Katıldığı televizyon programında Yavaş'ın Erdoğan görüşmesi sorulan Özel, görüşmeden önceden haberdar olduğunu açıkladı.
Özel, "Benim haberim var. Mansur Bey, birtakım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz." ifadelerini kullandı.
Böylece CHP'de siyaset yapan Yavaş'ın, Başkan Erdoğan'la gerçekleştireceği görüşmeyi önceden Yeni Parti lideri Özgür Özel'e bildirdiği netleşti.
KILIÇDAROĞLU'NA KUŞOĞLU ÜZERİNDEN HABER
Yavaş'ın yalnızca Özel'i bilgilendirmediği de öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Mansur Yavaş, Erdoğan'la yapacağı görüşmenin haberini Bülent Kuşoğlu aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletti.
Böylece Yavaş'ın Külliye görüşmesi öncesinde iki ayrı siyasi merkeze iki farklı kanaldan bilgi verdiği görüldü.
Özel, Yavaş'ın kendisine görüşmeyi doğrudan söylediğini kamuoyuna açıklarken, Kılıçdaroğlu'na ise Kuşoğlu üzerinden haber gönderildi.
BİR GÜN ÖNCE "TARAF OLMAYACAK" MESAJI
Son gelişmeler, Takvim'in bir gün önce gündeme taşıdığı kulis bilgisini yeniden öne çıkardı.
Yavaş cephesinden CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmaya ilişkin "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak." mesajı verilmişti.
Aradan yalnızca 24 saat geçti.
Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gitmedi, aynı akşam Erdoğan'la Külliye'de görüştü, görüşme öncesinde de hem Kılıçdaroğlu hem de Özel cephesine ayrı ayrı haber verdi.
HEM NALINA HEM MIHINA SİYASETİNDE YENİ PERDE
Ortaya çıkan tablo, Yavaş'ın iki siyasi merkez arasında izlediği çizginin yeni bir örneği oldu.
CHP'den kopmadı.
Özgür Özel'le temasını kesmedi.
Kılıçdaroğlu cephesiyle irtibatını sürdürdü.
Aynı gün Başkan Erdoğan'la Külliye'de görüştü.
Bir gün önce "taraf olmayacak" mesajı veren Yavaş, 24 saat sonra CHP'nin resepsiyonunu pas geçip Külliye'ye çıktı; Kılıçdaroğlu'na da Özel'e de ayrı kanallardan haber verdi.
Takvim'in "hem nalına hem mıhına" sözleriyle işaret ettiği siyaset böylece bir kez daha sahne aldı.