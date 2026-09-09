Özel, " Benim haberim var. Mansur Bey, birtakım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır. Son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mansur Bey'den şüphem olmaz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin siyasi açıdan dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasıyla ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NA KUŞOĞLU ÜZERİNDEN HABER

Yavaş'ın yalnızca Özel'i bilgilendirmediği de öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Mansur Yavaş, Erdoğan'la yapacağı görüşmenin haberini Bülent Kuşoğlu aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da iletti.

Böylece Yavaş'ın Külliye görüşmesi öncesinde iki ayrı siyasi merkeze iki farklı kanaldan bilgi verdiği görüldü.

Özel, Yavaş'ın kendisine görüşmeyi doğrudan söylediğini kamuoyuna açıklarken, Kılıçdaroğlu'na ise Kuşoğlu üzerinden haber gönderildi.

BİR GÜN ÖNCE "TARAF OLMAYACAK" MESAJI

Son gelişmeler, Takvim'in bir gün önce gündeme taşıdığı kulis bilgisini yeniden öne çıkardı.

Yavaş cephesinden CHP ile Yeni Parti arasındaki ayrışmaya ilişkin "Mevcut pozisyonunu muhafaza ediyor. Bir taraf olmayacak." mesajı verilmişti.

Aradan yalnızca 24 saat geçti.

Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna gitmedi, aynı akşam Erdoğan'la Külliye'de görüştü, görüşme öncesinde de hem Kılıçdaroğlu hem de Özel cephesine ayrı ayrı haber verdi.

HEM NALINA HEM MIHINA SİYASETİNDE YENİ PERDE

Ortaya çıkan tablo, Yavaş'ın iki siyasi merkez arasında izlediği çizginin yeni bir örneği oldu.

CHP'den kopmadı.

Özgür Özel'le temasını kesmedi.

Kılıçdaroğlu cephesiyle irtibatını sürdürdü.

Aynı gün Başkan Erdoğan'la Külliye'de görüştü.

Bir gün önce "taraf olmayacak" mesajı veren Yavaş, 24 saat sonra CHP'nin resepsiyonunu pas geçip Külliye'ye çıktı; Kılıçdaroğlu'na da Özel'e de ayrı kanallardan haber verdi.

Takvim'in "hem nalına hem mıhına" sözleriyle işaret ettiği siyaset böylece bir kez daha sahne aldı.

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