Gardiyanların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda yeni getirilen mahkumların "böbrekleri patlayana kadar" dövüldüğü, namaz kılan mahkumların bulunduğu koğuşlara baskın düzenlendiği ve şiddetin cezaevinde adeta rutin bir uygulamaya dönüştüğü anlatıldı.

Haaretz gazetesinin ulaştığı soruşturma dosyasındaki mesajlara göre, Ebu Asab'ın ağır şekilde darbedilerek öldürüldüğü gece gardiyanlar yaşananları birbirlerine sevinç ifadeleriyle aktardı. Yazışmalarda yalnızca Ebu Asab'a yönelik saldırının değil, Filistinli mahkumlara yönelik dayağın ve kötü muamelenin farklı tarihlerde de tekrarlandığına ilişkin ifadeler yer aldı.

Ketziot Cezaevi’nde ölüm gecesinin mesajları ortaya çıktı (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

ÖLÜM HABERİNİ MESAJLAŞARAK KUTLADILAR

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici mesajlardan bazıları, Ebu Asab'ın öldürüldüğü gece gönderildi.

Kadın gardiyan Oshrit Eliga, kendisi gibi gardiyan olan sevgilisine, "Benimle ve vardiyamla gurur duyacaksın. Yaşananlardan sonra sayım 2 saat 23 dakika sürdü. Gerisini sen anla. Şu an klinikte kalp masajı yapıyorlar aşkım!" diye yazdı, küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

Bir başka gardiyan ise yaşananların ardından, "Kahretsin, ne sayımdı ama. Onları fena benzettik." ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir gardiyanın mesajları ise saldırının ardından koğuşta oluşan tabloyu ortaya koydu.

Gardiyan, "Nasıl delice bir sayımdı. Böylesi hiç görülmedi. Üzerlerine peynir döktük, biraz yumurta kırdık. Koğuşlarda oluk oluk kan vardı. Aman Tanrım, bir mahkumu dövdüğümüz için kalp masajı yapıyorlar. Öldü. Dinle bak, her şeyin bir anda olması çok komik. Bom, sayım. Bom, ölü mahkum." ifadelerini kullandı.

Burada bahsedilen mahkumun Sair Semih Ebu Asab olduğu belirlendi.