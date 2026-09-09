Netanyahu'dan işgal altındaki Şeyh Dağı'nda açık provokasyon: "Tüm alanı kontrol ediyoruz" dedi, Suriye'den sert tepki geldi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı’nı ziyaret ederek İsrail’in bölgedeki işgalini savundu. “Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz.” diyen Netanyahu’ya Şam yönetiminden sert tepki geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na giderek İsrail'in bölgedeki kontrolünü savundu. Netanyahu, "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." derken, Suriye yönetimi ziyareti "provokatif bir adım" ve egemenlik ihlali olarak nitelendirdi.
NETANYAHU İŞGAL HATTINDA
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nda İsrail birliklerini ziyaret etti.
Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail'in bölgedeki işgaline ilişkin şu ifadeleri kullandı. "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." diyen Netanyahu, İsrail'in bölgede daha yapacak işleri olduğunu savundu.
Netanyahu ayrıca İsrail'in ana görevinin "İran rejimini yenmek" olduğunu ileri sürerek bu hedefe çok yakın olduklarını iddia etti.Netanyahu'ya Şam'dan sert tepki!
ŞAM'DAN SERT TEPKİ
Suriye yönetimi ise Netanyahu'nun Şeyh Dağı ziyaretini sert sözlerle kınadı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Suriye topraklarına yasa dışı şekilde girmesi ve Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı bölgesinde dolaşmasının ülkenin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.
Açıklamada, Netanyahu'nun ziyaretinin "provokatif bir adım" olduğu vurgulanırken, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğu ifade edildi.
1974 ANLAŞMASI VURGUSU
Şam yönetimi, yaşananların sonuçlarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu. Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası kuruluşlar ve ilgili devletlere İsrail'in saldırılarını durdurma ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyulmasını sağlama çağrısı yapıldı.
ŞEYH DAĞI NEDEN ÖNEMLİ?
Suriye'nin Kuneytra ilinde, Golan Tepeleri yakınında bulunan Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına yakınlığı ve stratejik konumu nedeniyle askeri açıdan kritik bölgeler arasında yer alıyor.
İsrail, Şeyh Dağı'nın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgali altında tutuyor. Netanyahu'nun bölgeyi ziyaret ederek Hermon Dağı'ndan Akdeniz'e uzanan alanı kontrol ettiklerini savunması, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini ve bölgesel yayılmacılık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.