İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh (Hermon) Dağı'na giderek İsrail'in bölgedeki kontrolünü savundu. Netanyahu, "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." derken, Suriye yönetimi ziyareti "provokatif bir adım" ve egemenlik ihlali olarak nitelendirdi.

Netanyahu’nun Şeyh Dağı’ndaki gövde gösterisine Şam’dan çok sert tepki geldi. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

NETANYAHU İŞGAL HATTINDA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai ile birlikte işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'nda İsrail birliklerini ziyaret etti.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda İsrail'in bölgedeki işgaline ilişkin şu ifadeleri kullandı. "Hermon Dağı'ndan Yermuk Nehri'ne ve buradan Akdeniz'e kadar tüm alanı kontrol ediyoruz." diyen Netanyahu, İsrail'in bölgede daha yapacak işleri olduğunu savundu.

Netanyahu ayrıca İsrail'in ana görevinin "İran rejimini yenmek" olduğunu ileri sürerek bu hedefe çok yakın olduklarını iddia etti.

Netanyahu'ya Şam'dan sert tepki!