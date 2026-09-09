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Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"

Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin 11 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, olay gecesine ilişkin tanık ifadeleri ve ses kayıtları da dosyaya girdi. Süreç devam ederken Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin evine gidip gelmesi üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında öfke kustu.

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Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma ve yargı süreci devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Gülter, annesinin evine gidip gelmesi üzerinden kendisini eleştirenlere sert sözlerle karşılık verdi.

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-2

"SİZ KÖPEKLERE HESAP VERECEK HALİM YOK"

Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, annesinin evine girmesi üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere öfke kustu.

Gülter, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan ister camdan ister kapında ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin.. Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok."

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-3

"KİMSEYE HESAP VERMEM"

Gülter, sözlerinin devamında annesinin evine girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını belirterek, "Annemin evine girerken. Kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim, annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi." ifadelerini kullandı.

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-4

SAVCILIK İDDİANAMEYİ TAMAMLADI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık olarak yer aldı. Tuğyan Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, olay gecesi Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği belirtildi.

Müziğin Güllü banyodan çıktıktan sonra cep telefonundan başlatıldığı, müziği duyan Güllü'nün kızının odasına geldiği ve odadakilerle birlikte bir süre roman havası oynadığı aktarıldı.

Savcılık, söz konusu müziğin Güllü'yü olayın gerçekleştiği odaya getirmek amacıyla açıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-5

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜ İDDİANAMEDE

İddianamede, olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık ise bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede ayrıca Tuğyan Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiği ve ardından pencereden aşağı attığının değerlendirildiği kaydedildi.

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-6

TANIK SULTAN NUR ULU KONUŞTU

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamasında Güllü'nün alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, daha sonraki ifadesinde ise olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Ulu, sonraki ifadesinde Tuğyan Gülter'in Güllü'yü kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiğini ve aşağı attığını söyledi.

Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Annesinin evine camdan girdi, canlı yayında patladı! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten zehir zemberek sözler: “Siz köpeklere hesap vermem"-7

OLAY ANINI SAVCILIKTA CANLANDIRDI

Soruşturmanın tek tanığı olduğunu belirten Sultan Nur Ulu, savcılıkta verdiği ifade sırasında olay anını da canlandırdı.

Ulu, Tuğyan Gülter'in Güllü'nün bacaklarına sarıldığını ve omzuyla destek alarak onu kaldırdığını anlattı. Güllü'nün pencereden düşmesinin ardından Tuğyan'ın "Koş" diye bağırarak aşağıya gittiğini söyleyen Ulu, kendisinin de peşinden gittiğini belirtti.

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