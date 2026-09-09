Müziğin Güllü banyodan çıktıktan sonra cep telefonundan başlatıldığı, müziği duyan Güllü'nün kızının odasına geldiği ve odadakilerle birlikte bir süre roman havası oynadığı aktarıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir numaralı sanık olarak yer aldı. Tuğyan Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜ İDDİANAMEDE

İddianamede, olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık ise bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede ayrıca Tuğyan Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavrayarak ayaklarını yerden kestiği ve ardından pencereden aşağı attığının değerlendirildiği kaydedildi.