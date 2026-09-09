İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri devam ederken, İngiltere'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararına Türkiye dahil 8 ülkeden destek geldi.

İsrail'de yerleşim karşıtı çalışmalar yürüten insan hakları kuruluşu Bimkom-Tasarımlar ve İnsan Hakları tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Sivil İdaresi'ne bağlı Yerleşim Alt Komitesi, Batı Şeria'da toplam 747 yeni konut biriminin inşasını öngören 3 yerleşim planını ele alacak.

Planlardan ilkinin Ürdün Vadisi'ndeki Yitav Batı yerleşiminin kurulmasını öngördüğü belirtildi.

İSRAİL'İN YERLEŞİM POLİTİKASINA TEPKİ

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri uluslararası alanda tepki çekmeye devam ederken, bazı ülkeler Tel Aviv yönetimine yönelik ticari kısıtlamalar getirme kararı aldı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getireceklerini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI

İngiltere'nin kararında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin neden olduğu şiddet olaylarına dikkat çekildi. Açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail ise ticari yaptırımlara karşılık İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Türkiye dahil 8 ülke, İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararı konusunda ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İngiltere'nin aldığı karar memnuniyetle karşılanırken, iki devletli çözüme ilişkin bildirinin de desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, "İki devletli çözüme ilişkin bildiriyi de memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.