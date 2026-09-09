Kumandayla kapatmak yetmiyor! Akıllı televizyonlarda siber casusluk riski: Dikkat çeken İsrail detayı
Akıllı televizyon, robot süpürge ve kameraya sahip cihazlarla ilgili güvenlik endişeleri yeniden gündemde. Dünyaca ünlü bir markanın binden fazla televizyonu geri çağırmasının ardından uzmanlardan dikkat çeken uyarı geldi: İnternete bağlı cihazlar siber saldırganların hedefi olabilir. Peki evimizdeki akıllı cihazlar bizi dinliyor veya izliyor olabilir mi?
Akıllı televizyonlar, robot süpürgeler, klimalar ve kameraya sahip teknolojik cihazların güvenliği yeniden gündemde.
Dünyaca ünlü bir televizyon markasının, kapalı durumdayken dahi ses kaydı yapabildiğine yönelik şikayetlerin ardından binden fazla televizyonun geri çağrılması, "Evimizdeki akıllı cihazlar bizi dinliyor veya izliyor olabilir mi?" sorusunu gündeme getirdi.Akıllı TV'lerde dinleme tehlikesi!
Bilişim uzmanı Prof. Ali Murat Kırık, özellikle internete bağlı akıllı televizyonlarda siber güvenlik risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
AKILLI TELEVİZYONLARDA CASUSLUK RİSKİ VAR MI?
Akıllı televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte cihazların içerisinde bulunan kamera ve mikrofonların güvenliği de tartışma konusu oldu.
Televizyonların artık yalnızca yayın izlenen cihazlar olmadığını belirten Prof. Ali Murat Kırık, akıllı televizyonların işletim sistemleri ve internet bağlantıları nedeniyle bilgisayar ve telefonlara benzer güvenlik riskleri taşıdığını ifade etti.
Kırık, "Akıllı televizyonlar da tıpkı bilgisayarlar gibi işletim sistemlerine tabi ve aynı zamanda internet üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor.
Bu açıkları kullanan siber korsanlar, telefonlar gibi televizyonlara da sızabiliyorlar. Yapılan araştırmalar zaten artık alarm veriyor; özellikle İsrailli bir siber güvenlik firmasının bu tarz akıllı televizyonlara sızarak ortam dinlemesi yaptığı ortaya çıktı.
Televizyon standby modunda, kapalı olsa bile işletim sistemindeki güvenlik açığı ve internet bağlantısı kullanılarak dinleme yapılabiliyor." dedi.
A Haber canlı yayınında konuşan Kırık, akıllı televizyonların da tıpkı bilgisayarlar gibi bir işletim sistemine sahip olduğunu ve internet üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebildiğini belirterek, güvenlik açıklarının siber korsanlar tarafından kullanılabileceğine dikkat çekti.
TELEVİZYON DA İNTERNETE BAĞLI BİR CİHAZ
Akıllı televizyonların sıradan bir televizyon gibi değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kırık, internete bağlanan her cihazın belirli ölçüde güvenlik riski taşıyabileceğini söyledi.
Kırık, "İnternete bağlı olan her cihaz, her zaman yüzde 1 bile olsa güvenlik açığını bünyesinde barındırır." dedi.
Özellikle IP üzerinden gerçekleştirilebilecek uzaktan erişim girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kırık, siber saldırganların güvenlik açıklarından faydalanarak cihazlara erişmeye çalışabileceğini ifade etti.
AKILLI TELEVİZYONLAR İÇİN KRİTİK GÜVENLİK ÖNERİLERİ
Prof. Ali Murat Kırık, vatandaşların akıllı televizyon ve benzeri cihazları kullanırken bazı temel güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini belirtti.