Kırık, "Akıllı televizyonlar da tıpkı bilgisayarlar gibi işletim sistemlerine tabi ve aynı zamanda internet üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor.



Bu açıkları kullanan siber korsanlar, telefonlar gibi televizyonlara da sızabiliyorlar. Yapılan araştırmalar zaten artık alarm veriyor; özellikle İsrailli bir siber güvenlik firmasının bu tarz akıllı televizyonlara sızarak ortam dinlemesi yaptığı ortaya çıktı.



Televizyon standby modunda, kapalı olsa bile işletim sistemindeki güvenlik açığı ve internet bağlantısı kullanılarak dinleme yapılabiliyor." dedi.