İngiliz yetkili, bu gelişmenin Londra'nın yeni yaptırım kararını tetikleyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Buna rağmen E1 bölgesindeki konutların inşasına ilişkin, teklif süreci seçimlerden kısa süre önce sona erecek yeni bir ihale yayımlandı.

Üst düzey İngiliz yetkiliye göre İsrail yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yaklaşan İsrail seçimlerinden önce E1 projesi konusunda yeni bir adım atılmayacağı güvencesi verdi.

İngiltere'nin İsrail'e yönelik politikasının sertleşmesinde E1 projesine ilişkin yaşanan bir başka gelişmenin de etkili olduğu bildirildi.

Meselenin İngiltere'de yalnızca İşçi Partisi'nin tutumu olmadığını belirten yetkili, "Bu sadece İşçi Partisi'ne özgü bir mesele değil, diğer pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de partiler üstü bir konudur." dedi.

"İnsanlar durumu geçiştirmek isteyip 'Bu sadece Müslümanlar yüzünden, yalnızca antisemitizmden ibaret.' diyorlar. Ortada gerçek bir sorun yokmuş gibi davranmak istiyorlar. Oysa ortada somut ve ciddi bir sorun var."

Üst düzey İngiliz yetkili, İsrail'deki sağ partilerden gelen ve Londra'nın attığı adımların Müslüman kesimleri memnun etmeyi amaçladığı yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.

"ORTADA SOMUT VE CİDDİ BİR SORUN VAR"

Yaptırımların otomatik olarak herkese uygulanmayacağı, hedef alınacak kişi ve kuruluşların İngiliz bakanlar tarafından ayrıca belirlenebileceği ifade ediliyor.

Yeni yetkiler doğrultusunda, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesiyle bağlantılı finansman, inşaat, altyapı geliştirme ve gayrimenkul faaliyetlerinde yer alan şirket, kuruluş ve kişilere yaptırım uygulanabilmesi hedefleniyor.

İngiltere'nin üzerinde çalıştığı yeni yaptırım mekanizması yalnızca şiddet olaylarına karışan kişileri değil, yasa dışı yerleşimlerin ekonomik altyapısını da hedef alıyor.

12 ülke, yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü baltaladığına ve Batı Şeria'daki gerilimi daha da artırdığına dikkati çekti.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ürün ve ticari faaliyetlere karşı kısıtlama ve yasaklama yönünde adımlar atacaklarını duyurdu.

A HABER'DE E1 DOSYASI: "FİLİSTİN DEVLETİNİ ÖLDÜRECEK PROJE"

E1 projesinin işgal altındaki Filistin topraklarında yaratacağı tabloya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Anadolu Ajansı Muhabiri Faruk Hanedar, projenin yeni olmadığını belirterek, "Aslında bu proje yeni bir proje değil; 1980'lerden itibaren İsrail'in gerçekleştirmek istediği bir projeden bahsediyoruz." dedi.

İsrail'in uzun yıllar uluslararası tepkiler nedeniyle projeyi hayata geçiremediğini ifade eden Hanedar, "E1 projesi de aslında Filistin devletinin kurulmasının önüne geçmek için vurulacak en önemli darbelerden biri olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.