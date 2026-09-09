İngiliz yetkiliden İsrail’e Batı Şeria resti: Sabrımız tükendi! Londra yaptırım aşamasına geçti
İngiltere, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistinlilere yönelik saldırıların artması üzerine İsrail’e karşı yaptırım aşamasına geçti. Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı koparması ve Batı Şeria’yı kuzey-güney hattında bölmesi beklenen E1 projesi uluslararası tepkinin odağında yer aldı. İsrail ise karşı adım olarak İngiliz diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verdi. A Haber’de E1 dosyasını değerlendiren AA Muhabiri Faruk Hanedar da projeyi “Batı Şeria’nın kalbine hançer” sözleriyle değerlendirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının artması ve yasa dışı yerleşimlerin hızla genişletilmesi, İngiltere ile İsrail arasında yeni bir diplomatik krizin fitilini ateşledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre üst düzey bir İngiliz yetkili, Londra'nın yıllardır İsrail hükümetiyle yürüttüğü görüşmelerin sahada herhangi bir sonuç üretmediğini belirterek İngiltere'nin artık yaptırım aşamasına geçtiğini söyledi.
İngiliz yetkili, "Batı Şeria'daki şiddet konusunda İsrail ile defalarca konuşmaya çalıştık ancak sahada hiçbir değişiklik görmedik. Londra'da artık sözden eyleme geçiliyor." ifadelerini kullandı.
3 YILLIK DİPLOMASİ SONUÇ VERMEDİ
İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi konusunda İsrail hükümetiyle uzun süredir, özellikle de son 3 yılda sessiz bir diplomatik süreç yürütmeye çalıştığını aktaran yetkili, buna rağmen sahadaki tablonun değişmediğine dikkati çekti.
Yetkili, "Diplomasiyi tekrar tekrar devreye soktuk fakat durumun iyiye gittiğine dair hiçbir gelişme göremedik." dedi.
İngiliz yetkiliye göre Londra'yı politika değişikliğine götüren nedenlerin başında Batı Şeria'daki durumun hızla kötüleşmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin tırmanması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin sürmesi geliyor.
KIRILMA NOKTASI E1
Londra'nın İsrail'e yönelik yaklaşımının sertleşmesinde en kritik başlıklardan biri E1 projesi oldu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan E1 bölgesinde hayata geçirilmek istenen yerleşim projesinin, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki fiziki bağlantıyı koparmasının yanı sıra Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye ayırmasından endişe ediliyor.
İngiliz yetkili de E1 projesini Londra açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
İngiliz hükümeti geçen ay yaptığı açıklamada projenin Batı Şeria'nın bazı kesimleri ile Doğu Kudüs arasındaki toprak bütünlüğünü bozabileceği ve gelecekte yaşanabilir bir Filistin Devleti kurulması ihtimaline ciddi darbe vurabileceği uyarısında bulunmuştu.
E1 İÇİN GÜVENCE VERİLDİ, ARDINDAN İHALE AÇILDI
İngiltere'nin İsrail'e yönelik politikasının sertleşmesinde E1 projesine ilişkin yaşanan bir başka gelişmenin de etkili olduğu bildirildi.
Üst düzey İngiliz yetkiliye göre İsrail yönetimi, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yaklaşan İsrail seçimlerinden önce E1 projesi konusunda yeni bir adım atılmayacağı güvencesi verdi.
Buna rağmen E1 bölgesindeki konutların inşasına ilişkin, teklif süreci seçimlerden kısa süre önce sona erecek yeni bir ihale yayımlandı.
İngiliz yetkili, bu gelişmenin Londra'nın yeni yaptırım kararını tetikleyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.
LONDRA PARADAN İNŞAATA YAPTIRIM AĞINI GENİŞLETİYOR
İngiltere'nin üzerinde çalıştığı yeni yaptırım mekanizması yalnızca şiddet olaylarına karışan kişileri değil, yasa dışı yerleşimlerin ekonomik altyapısını da hedef alıyor.
Yeni yetkiler doğrultusunda, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesiyle bağlantılı finansman, inşaat, altyapı geliştirme ve gayrimenkul faaliyetlerinde yer alan şirket, kuruluş ve kişilere yaptırım uygulanabilmesi hedefleniyor.
Yaptırımların otomatik olarak herkese uygulanmayacağı, hedef alınacak kişi ve kuruluşların İngiliz bakanlar tarafından ayrıca belirlenebileceği ifade ediliyor.
"ORTADA SOMUT VE CİDDİ BİR SORUN VAR"
Üst düzey İngiliz yetkili, İsrail'deki sağ partilerden gelen ve Londra'nın attığı adımların Müslüman kesimleri memnun etmeyi amaçladığı yönündeki açıklamalara da tepki gösterdi.
Yetkili şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar durumu geçiştirmek isteyip 'Bu sadece Müslümanlar yüzünden, yalnızca antisemitizmden ibaret.' diyorlar. Ortada gerçek bir sorun yokmuş gibi davranmak istiyorlar. Oysa ortada somut ve ciddi bir sorun var."
Meselenin İngiltere'de yalnızca İşçi Partisi'nin tutumu olmadığını belirten yetkili, "Bu sadece İşçi Partisi'ne özgü bir mesele değil, diğer pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de partiler üstü bir konudur." dedi.
12 ÜLKEDEN ORTAK ADIM
Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, ortak açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ürün ve ticari faaliyetlere karşı kısıtlama ve yasaklama yönünde adımlar atacaklarını duyurdu.
12 ülke, yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü baltaladığına ve Batı Şeria'daki gerilimi daha da artırdığına dikkati çekti.
A HABER'DE E1 DOSYASI: "FİLİSTİN DEVLETİNİ ÖLDÜRECEK PROJE"
E1 projesinin işgal altındaki Filistin topraklarında yaratacağı tabloya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Anadolu Ajansı Muhabiri Faruk Hanedar, projenin yeni olmadığını belirterek, "Aslında bu proje yeni bir proje değil; 1980'lerden itibaren İsrail'in gerçekleştirmek istediği bir projeden bahsediyoruz." dedi.
İsrail'in uzun yıllar uluslararası tepkiler nedeniyle projeyi hayata geçiremediğini ifade eden Hanedar, "E1 projesi de aslında Filistin devletinin kurulmasının önüne geçmek için vurulacak en önemli darbelerden biri olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.
"BATI ŞERİA'NIN KALBİNE HANÇER"
E1'in coğrafi önemine dikkati çeken Hanedar, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın doğal olarak birbirinin parçası olduğunu ancak İsrail'in İkinci İntifada'nın ardından inşa ettiği ayrım duvarıyla Doğu Kudüs'ü izole ettiğini söyledi.
İsrail'in 1967'den sonra Doğu Kudüs'ün çevresini yasa dışı yerleşimlerle kuşattığını belirten Hanedar, E1 bölgesinin Doğu Kudüs'ün doğusunda, Eriha ile Doğu Kudüs arasındaki geniş bir alanı kapsadığını anlattı.
Hanedar, "İşgal altındaki Batı Şeria'nın tam ortasına, kalbine bir hançer saplanacak bir projeden bahsediyoruz." dedi.
Projenin bir yandan işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki bağlantıyı koparacağını, diğer yandan Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye böleceğini belirten Hanedar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Adeta bir açık hava hapishanesinde yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüklerini tamamen ortadan kaldıracak ve Filistin devletini öldürecek bir projeden bahsediyoruz."
SALDIRILAR TIRMANDI, TEPKİ BÜYÜDÜ
İsrail'de seçimler yaklaşırken Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarının yoğunlaştığına dikkati çeken Hanedar, özellikle Ramallah'ın kuzeydoğu, kuzey ve doğusundaki Filistin beldelerine yönelik saldırıların arttığını söyledi.
Bu tablonun uluslararası tepkiyi de yükselttiğini belirten Hanedar, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarını "terörizm" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.
Huckabee, saldırıları gerçekleştirenlerin İsrail toplumunun küçük bir azınlığını oluşturduğunu savunmuştu.
İNGİLTERE'NİN ÖNCÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ
Batılı ülkelerin Batı Şeria konusunda adım atmasının beklenen bir gelişme olduğunu belirten Hanedar, İngiltere'nin bu sürecin öncülerinden biri haline gelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.
İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunun 19. yüzyıldan beri faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Hanedar, diplomatik temsilciliğin İsrail devletinden daha eski olduğunu belirtti.
Hanedar, İsrail'in konsolosluğu kapatma kararının uluslararası hukuk açısından da sorun oluşturduğunu kaydetti.
İSRAİL'DEN LONDRA'YA MİSİLLEME
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin yaptırım hamlesinin ardından Londra'ya yönelik bir dizi karşı adım açıkladı.
İsrail, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
Kiryat Gat'taki Gazze Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan İngiliz temsilcilerin çıkarılması ve İngiltere'nin Batı Şeria'da Filistin Yönetimi güçlerine verdiği eğitim faaliyetlerinin durdurulması da kararlaştırıldı.
Ayrıca büyük çoğunluğu milletvekili olan 12 İngiliz vatandaşının İsrail'e girişinin yasaklandığı bildirildi.
DİPLOMATLARA 7 GÜN, KONSOLOSLUĞA 30 GÜN
Krizin boyutu 9 Eylül'de daha da büyüdü.
İsrail basınına göre Ramallah'taki İngiliz diplomatlar ile Kiryat Gat'taki Gazze Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan İngiliz temsilcilere İsrail'den ayrılmaları için 7 gün süre verildi.
İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna ise faaliyetlerini sona erdirmesi için 30 gün süre tanındığı bildirildi.
Böylece Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler nedeniyle başlayan yaptırım restleşmesi, İngiltere ile İsrail arasında doğrudan diplomatik krize dönüştü.
LONDRA'NIN MESAJI: SÖZDEN EYLEME
Üst düzey İngiliz yetkilinin son açıklamaları, Londra'nın İsrail'e yönelik politikasında yeni bir aşamaya geçtiğini ortaya koydu.
İngiltere, yıllardır sürdürülen diplomatik girişimlerin sahada sonuç vermediğini belirtirken, E1 projesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi karşısında finans, inşaat, altyapı ve gayrimenkul ağını da hedef alabilecek yaptırımları gündeme aldı.
12 ülkenin ortak ticari adımıyla birlikte yaşanan gelişmeler, İsrail'in Batı Şeria politikasına yönelik tepkinin diplomatik açıklamalardan ekonomik ve siyasi yaptırım aşamasına taşındığını gösterdi.