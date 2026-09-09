İzmir'de banka şubesinde soygun girişimi! Polis ikna etti 5 rehine kurtarıldı
İzmir Karabağlar’da banka şubesine giren 2001 doğumlu Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 banka çalışanını rehin aldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucunda şüpheli ikna edilerek teslim olurken, 5 rehine sağlıklı şekilde kurtarıldı. Öte yandan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya yönelik gerçekleştirilen soygun girişiminde 5 rehine kurtarıldı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.
Bankaya gelen 2001 doğumlu Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak bankada bulunan 5 çalışanı rehin aldı.İzmir'de bankada rehin alma krizi!
Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 2 başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayda güvenlik güçlerince çevrede gerekli tedbirler alındı.
5 ÇALIŞAN SERBEST BIRAKILDI
Olayda müzakere ve özel harekât ekipleri tarafından müdahale hazırlıkları yapıldı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek teslim oldu ve rehin alınan 5 çalışan sağlıklı şekilde serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİNİN AŞÇI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli hakkında yapılan incelemelerde aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. Emniyet kayıtlarında ise yankesicilik, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve mala zarar verme olaylarında mağdur kaydının bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin geçmiş kayıtları ve olayın tüm bağlantıları incelemeye alınırken; terör örgütleri veya başkaca suç yapılanmalarıyla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik araştırma başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.