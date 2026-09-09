Şüphelinin geçmiş kayıtları ve olayın tüm bağlantıları incelemeye alınırken; terör örgütleri veya başkaca suç yapılanmalarıyla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik araştırma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.