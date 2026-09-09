CANLI YAYIN
Geri

İzmir'de banka şubesinde soygun girişimi! Polis ikna etti 5 rehine kurtarıldı

İzmir Karabağlar’da banka şubesine giren 2001 doğumlu Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak 5 banka çalışanını rehin aldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü müzakere sonucunda şüpheli ikna edilerek teslim olurken, 5 rehine sağlıklı şekilde kurtarıldı. Öte yandan şüphelinin aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İzmir'de banka şubesinde soygun girişimi! Polis ikna etti 5 rehine kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir bankaya yönelik gerçekleştirilen soygun girişiminde 5 rehine kurtarıldı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

Bankaya gelen 2001 doğumlu Can Aydın, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak bankada bulunan 5 çalışanı rehin aldı.

Video Oynatma İkonu İzmir'de bankada rehin alma krizi!

Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 2 başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olayda güvenlik güçlerince çevrede gerekli tedbirler alındı.

İzmir'de banka soygunu girişimi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır.)İzmir'de banka soygunu girişimi. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

5 ÇALIŞAN SERBEST BIRAKILDI

Olayda müzakere ve özel harekât ekipleri tarafından müdahale hazırlıkları yapıldı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek teslim oldu ve rehin alınan 5 çalışan sağlıklı şekilde serbest bırakıldı.

İzmir'de banka şubesinde soygun girişimi! Polis ikna etti 5 rehine kurtarıldı-3

ŞÜPHELİNİN AŞÇI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli hakkında yapılan incelemelerde aşçı olarak çalıştığı ve geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. Emniyet kayıtlarında ise yankesicilik, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ve mala zarar verme olaylarında mağdur kaydının bulunduğu belirlendi.

İzmir'de banka şubesinde soygun girişimi! Polis ikna etti 5 rehine kurtarıldı-4

Şüphelinin geçmiş kayıtları ve olayın tüm bağlantıları incelemeye alınırken; terör örgütleri veya başkaca suç yapılanmalarıyla herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının tespitine yönelik araştırma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kumandayla kapatmak yetmiyor! Akıllı televizyonlarda siber casusluk riski: Dikkat çeken İsrail detayı
SONRAKİ HABER

Televizyonunuz sizi dinliyor olabilir mi?
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler