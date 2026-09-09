Rui Borges saha kenarında takımını yönetti LEAO İLK KEZ ESKİ TAKIMINA RAKİP Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten 2018 yılında 18 yaşındayken ayrılan Portekizli futbolcu, daha sonra Lille ve Milan formaları giydi ve bu yaz Galatasaray'a transfer oldu. Leao, Sporting'den ayrılmasının ardından ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip takım oyuncusu olarak geldi. Yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Sporting Lizbon ile Galatasaray ilk kez karşı karşıya geldi İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA Galatasaray ile Sporting, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan sarı-kırmızılılar, Sporting maçı öncesinde farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 113 takımla toplam 340 karşılaşmaya çıktı. Sporting ise UEFA organizasyonlarında 390 kez sahne aldı. Portekiz temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 341. maçına çıkan Galatasaray'ın karşılaştığı 114. farklı takım oldu.