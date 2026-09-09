Portekiz'de kötü başlangıç! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk maçında Sporting Lizbon ile Portekiz'de karşılaştı. Cimbom, Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'a engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar turnuvaya puansız başlarken 2. haftada Barcelona'yı ağırlayacak. İşte atılan goller ve karşılaşmada yaşananlar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a 3-1 yenildi. Cimbom, 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon, 27. dakikada Geny Catamo'nun ceza sahası içinde önünde kalan topu ağlarla buluşturmasıyla beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARIDA SPORTING ÜSTÜNLÜĞÜ
İkinci yarıda ev sahibi ekip öne geçti. Luis Suarez, 57. dakikada penaltıdan ağları havalandırarak Sporting Lizbon'u 2-1 üstünlüğe taşıdı. 63. dakikada ise Rodrigo Zalazar, frikikten attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Sporting Lizbon'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
CİMBOM PUANSIZ BAŞLADI
Bu sonuçla Okan Buruk ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Galatasaray, turnuvadaki ikinci maçında Barcelona'yı sahasında ağırlayacak.
Sporting Lizbon ise ikinci haftada Lens deplasmanına gidecek.
GOLLER
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! Inacio kendi ağlarını havalandırdı
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1
Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1. pic.twitter.com/3lWFY3qCBd— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
Sporting, Luis Suárez'in penaltı golüyle öne geçti. 2-1
Sporting, Luis Suárez'in penaltı golüyle öne geçti. 2-1. pic.twitter.com/5p7UFkrDhz— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
Rodrigo Zalazar'ın golüyle Sporting farkı 2'ye çıkardı.
Rodrigo Zalazar'ın golüyle Sporting farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/X8yGe5xg0k— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Nepal'deki facia için yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Lizbon'da ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
3' Galatasaray gole yaklaştı
Maçın ilk tehlikeli atağı Galatasaray'dan geldi. Barış Alper Yılmaz sağ kanatta faulle durduruldu ve sarı-kırmızılılar duran top kazandı.
Gabriel Sara'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Davinson Sanchez ön direğe hareketlendi. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top son anda savunmaya çarparak kornere çıktı.
6' GOL | Sporting Lizbon 0-1 Galatasaray
Galatasaray, Lizbon'da erken golü buldu. Sol çizgiden kazanılan taç atışını Ismail Jakobs uzun kullandı. Ön direkte Davinson Sanchez'in dokunuşunda kalecinin çizgi içinden çıkardığı top ceza sahasında karambole neden oldu.
Pozisyonun devamında Lucas Torreira tamamlamak istedi, kaleci Rui Silva topu bir kez daha çizgi içinden çıkardı. Norveçli hakem santra noktasını gösterdi. Gol, Sporting Lizbon stoperi Inacio'ya yazıldı.
13' Galatasaray oyunun hakimi
Galatasaray zorlu deplasmana iyi başlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar rakip yarı sahada kazandığı topla yeni bir atak geliştirmek istedi.
Sporting Lizbon savunması geriye iyi koştu. Leroy Sane rakip ceza sahasında topa basınca pozisyon sonuçlanmadı.
17' Eren Elmalı'dan iyi kademe
Sporting Lizbon kendi yarı sahasında kazandığı topla hızlı hücuma çıkmak istedi. Sağ kanatta Zalazar'ın önüne atılan topa Eren Elmalı iyi koştu.
Milli futbolcu kritik müdahalesiyle pozisyonu engelledi.
19' Sporting Lizbon'un golü ofsayta takıldı
Sporting Lizbon golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Savunma arkasına sarkan Araujo sol kanattan atağı şekillendirdi.
Luis Suarez pozisyonu golle bitirdi ancak yardımcı hakem Araujo için ofsayt bayrağını kaldırdı. Galatasaray oyunu yeniden hareketlendirdi.
24' Kırmızı kart incelemesi yapıldı
Galatasaray'da Aleksey Batrakov, orta sahada Altimira'nın sert faulüyle yerde kaldı. Hakem pozisyonun ardından sarı kartını gösterdi.
VAR'daki kırmızı kart incelemesinin ardından karar değişmedi. Galatasaray serbest vuruşla oyunu yeniden başlattı.
27' GOL | Sporting Lizbon 1-1 Galatasaray
Sporting Lizbon, maçtaki ilk şutunda Geny Catamo ile beraberliği yakaladı. Organize gelişen atakta oyun yönü sol tarafa çevrildi. Araujo son çizgiden topu içeri gönderdi.
Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top kalabalık arasında Geny Catamo'nun önünde kaldı. Oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
36' Uğurcan dikkatli
Sporting Lizbon savunmasından Inacio uzun oynadı. Araujo kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Uğurcan Çakır kalesinden çıktı ve topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
37' Sane fırsatı değerlendiremedi
Galatasaray, kalesinde gördüğü tehlikenin ardından Leroy Sane ile mutlak gol pozisyonuna girdi. Alman yıldız ceza sahasında şut şansı yakaladı.
Sane'nin sol ayağıyla uzak direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
43' Luis Suarez sarı kart gördü
Sporting Lizbon'da Luis Suarez, orta sahada Davinson Sanchez'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
45' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Jose Alvalade Stadyumu'nda ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Sporting Lizbon 1-1 Galatasaray
Sporting Lizbon ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
19. SEZONA MERHABA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 zorunlu değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. sezonuna Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda başladı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Renato Nhaga ve Berat Luş yer aldı.
OSIMHEN VE LEMINA'NIN YERİNE İKİ DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda 3-2 kazanılan Başakşehir maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Başakşehir karşılaşmasında kasığından sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina, Sporting karşısında forma giyemedi. Buruk, bu iki oyuncunun yerine Eren Elmalı ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.
JAKOBS STOPERDE GÖREV YAPTI
Okan Buruk, Sporting karşısında savunmanın merkezinde sürpriz bir tercihe imza attı ve sol bek Ismail Jakobs'u stoperde oynattı. Süper Lig'in 3. haftasındaki Göztepe maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşılaşmasında Lemina'nın sakatlığı sonrası oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adam, Sporting karşısında Abdülkerim'in yanı sıra yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'yu da yedekte tutarak Davinson Sanchez'in yanında Jakobs'a görev verdi.
BITSHIABU İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, Sporting karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bir resmi maçın kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılıların Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fransız stoper mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
LEAO İLK KEZ ESKİ TAKIMINA RAKİP
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e ilk kez rakip oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten 2018 yılında 18 yaşındayken ayrılan Portekizli futbolcu, daha sonra Lille ve Milan formaları giydi ve bu yaz Galatasaray'a transfer oldu.
Leao, Sporting'den ayrılmasının ardından ilk kez Jose Alvalade Stadı'na rakip takım oyuncusu olarak geldi. Yıldız futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA
Galatasaray ile Sporting, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan sarı-kırmızılılar, Sporting maçı öncesinde farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 113 takımla toplam 340 karşılaşmaya çıktı.
Sporting ise UEFA organizasyonlarında 390 kez sahne aldı. Portekiz temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 341. maçına çıkan Galatasaray'ın karşılaştığı 114. farklı takım oldu.
CİMBOM ÖNE GEÇTİ
Galatasaray karşılaşmanın 6. dakikasında zorlu deplasmanda 1-0 öne geçti. Goncalu Inacio'nun kendi ağlarını havalandırması sonrası Jose Alvalade'de sarı-kırmızılılar üstünlük yakaladı.
27. dakikada ise Geny Catamo, ceza sahası içinde topu önünde buldu ve skoru eşitledi.
GENÇLİK LİGİ'NDE 2-2'LİK DÜELLO
Sporting ile Galatasaray'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Cristiano Ronaldo Akademisi'ndeki Aurelio Pereira Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Yusuf Sivaslıoğlu'nun 50. ve Arda Tagay'ın 65. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılarda Cihan Akgün, 74. dakikada kırmızı kart görürken Sporting, 90+4'te Sandro Ferreira ve 90+9'da Diego Coxi'nin golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Rafael Leao'nun Sporting altyapısında forma giyen 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao da karşılaşmada 69 dakika süre aldı.