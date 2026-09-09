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Külliye’de dikkat çeken kabul: Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Teşekkür paylaşımı geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken Yavaş kabul sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, "Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." dedi.

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Külliye’de dikkat çeken kabul: Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Teşekkür paylaşımı geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Külliye’de dikkat çeken kabul: Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş görüştü! Teşekkür paylaşımı geldi-2

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kabul sonrası Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde; başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi arz ettik.

Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.

Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum." dedi.

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MANSUR YAVAŞ RESEPSİYONA KATILMAMIŞTI

Öte yandan Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'deki 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayıp Külliye'ye gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ebru Bektaş
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