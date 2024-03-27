Flörtözlük Mert’i yaktı!

2018 yılında 'İyi Oyun' adlı filmin setinde tanışan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti yaklaşık 5 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. Bu karar ikiliyi tanıyan herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve ayrılık sebebi olarak da Afra Saraçoğlu'nun şu sıralar birlikte olduğu Mert Ramazan Demir ile yakınlaşması gösterilmişti. Bütün bu yaşananların ardından son dönemde magazin kulisleri bomba bir dedikoduyla çalkalanıyor. Konuşulanlara göre ikilinin ayrılık sebebi Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'nun yakın arkadaşları ile flörtöz davranışlarıymış.

İLİŞKİ NEDEN BİTTİ?

İddialara göre Saraçoğlu'nun arkadaşları ile yakınlaşan Yazıcıoğlu'nun bu yakınlaşmayı daha da ileri götürmesi ve tekrarlaması Saraçoğlu'nu çileden çıkarmış ve ayrılık kararı almasına neden olmuş. Herkesin tekrar barışırlar gözüyle baktığı ikilinin tekrar bir araya gelmeme sebeplerinin de bu durum olduğu konuşuluyor.