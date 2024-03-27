Deprem bölgesine 500 milyon euro

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, deprem bölgesine 500 milyon euroluk yeni finansman desteği verilecek.

Bakan Şimşek, "Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkânlarımızı seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz" dedi.

BELEDİYELERE VERİLECEK

Finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak. Desteğin, 2024 ve 2025 yıllarında sağlanması öngörülüyor.