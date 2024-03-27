Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı boşandı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. 10 yıllık evliliklerini noktalamaya karar veren ünlü çift, bu sabah soluğu Beykoz Adliyesi'nde aldı. Mahkeme tarafları dinledikten sonra 'evliliğin temelinden sarsılması gerekçesiyle' çiftin boşanmasına karar verdi. İddiaya göre Volkan Bahçekapılı'nın kendisini aldattığını öğrenen Buse Terim bu kararı aldı. Öte yandan ünlü çift, bankacı Seçil Erzan'ın 'yüksek kârlı fon vaadiyle' dolandırdığı ünlü isimler arasında "şikâyetçi" olarak yer almıştı.

'ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLAR'

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Buse Terim, şu ifadeleri kullandı: "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

BİR ŞANS DAHA VERMİŞLERDİ!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden birbirlerini takibi bırakan Terim ile Bahçekapılı'nın ayrılacağı iddia edilmiş ancak ünlü çift evliliklerine bir şans daha vermişti.