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Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: 18’inci defa milletimizden destek alacağız

Başkan Erdoğan, “Bugüne kadar sandıkta milletimizin önüne çıktığımız 17 sınamanın her birinde seçimin konusunun yanı sıra işte bu vizyona da destek istedik. İnşallah 31 Mart’ta da böyle olacak ve biz 18’inci defa milletimizden destek alacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mart 2024 Güncelleme 27 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan 31 Mart mesajı: 18’inci defa milletimizden destek alacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Aksaray ve Yozgat'ta düzenlenen mitinglerde, halka hitap etti. Pazar günü yapılacak seçimde, 18. Zafere imza atacaklarını söyledi:

Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları, asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca yürüdük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük.

FETÖ'den, PKK'ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Daha yapmamız gereken çok iş var. Tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var. Hiçbir alanda kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

ERDOĞAN'DAN PKK'LILARIN YARALADIĞI EFE'YE TELEFON
Başkan Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan Efe Tapmaz'ı (16) arayıp "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, "Bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da, Büyükelçiliğimiz de olayı takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur" dedi.

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