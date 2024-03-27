Başkan Erdoğan’dan 31 Mart mesajı: 18’inci defa milletimizden destek alacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Aksaray ve Yozgat'ta düzenlenen mitinglerde, halka hitap etti. Pazar günü yapılacak seçimde, 18. Zafere imza atacaklarını söyledi:



Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları Türkiye'yi mevcut kazanımlarından edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları, asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca yürüdük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük.



FETÖ'den, PKK'ya, terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Daha yapmamız gereken çok iş var. Tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var. Hiçbir alanda kazanımlardan taviz vermeyeceğiz. Mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz.



ERDOĞAN'DAN PKK'LILARIN YARALADIĞI EFE'YE TELEFON

Başkan Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan Efe Tapmaz'ı (16) arayıp "Geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, "Bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da, Büyükelçiliğimiz de olayı takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur" dedi.

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