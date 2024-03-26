Üniversiteli Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon, 85 milyondan da tam puan aldı

Türkiye, Berk Göktaş adlı gençle gururlandı. Göktaş, ilk ve orta öğrenimini başarıyla tamamlandı. Üniversite sınavında Türkiye 71'incisi olup Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazandı. Berk, atv'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katıldı. Yarışmadaki soruları birer birer doğru yanıtlayarak 5 milyonluk soruya ulaştı.



Karşısında Bakara Suresi'nde "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" şeklinde bir soru vardı.

Şıklar ise A: Mercimek B: Soğan C: Nohut D: Sarımsak olarak sıralandı. Berk düşündü taşındı. Mantık yürütmeleriyle izleyenleri hayran bıraktı. Ve doğru cevabı bulup 5 milyon TL'yi kazandı. Genç adam herkesi kendine hayran bıraktı. Yarışmaya nasıl hazırlandığını ve ödülle ne yapacağını şöyle anlattı:

BİLGİLERİMİ TAZELEDİM

Küçüklüğümden beri merak ettiğim konuları hep araştırırım. Bunun faydasını yarışmada gördüm. Diğerlerine göre daha bilgi sorusuydu. Yarışmaya hazırlanmak için özel bir çalışma planı hazırlamadım. Sadece bilgi tazelemesi yaptım. Final sorusu, bilmediğim yerden geldi. Ona rağmen mantık ve akıl yürüterek istediğim başarıya ulaştım.



ÜLKEME HİZMET EDECEĞİM

Berk Göktaş, ödülle ilgili planlarını da anlattı: Yurt dışında eğitim alacağım. Sonra ülkeme dönüp gençler için çalışacağım. Özellikle teknoloji alanında ülkeme katkıda bulunmayı arzu ediyorum.