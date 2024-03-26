Maaşa göre farklı promosyon: Kamu bankaları kime ne kadar ödüyor? Nasıl güncelleme yapılıyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda kamu bankalarının ödediği tutarların yükseltilmesinin ardından başvurular başlarken, detaylar da belli oldu. Ocak ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 10 bin lira olurken, maaşa göre kimin ne kadar alacağı belirlendi. Hem maaş dilimleri hem de promosyon tutarları güncellendi. Ziraat Katılım'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 3 yıllık taahhütte bulunanlara ödenecek promosyon tutarları şöyle oldu:



Maaşı 10.000 liraya kadar (10.000 TL hariç) kadar olanlara 5.000 lira,

10.000-15.000 lira (15.000 TL hariç) arasında olanlara 8.000 lira,

15.000-20.000 lira (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 lira,

20.000 lira ve üstüne 12.000 lira.

NASIL BAŞVURULACAK?

Güncelleme için maaş alınan bankanın şubelerine gidilebileceği gibi, mobil uygulamalar, internet şubeleri, ATM'ler, Müşteri İletişim Merkezleri üzerinden de başvuru yapılması mümkün. Hatta bankalar SMS ile de başvuru almaya başladı. Ziraat Bankası, "4757'ye 'PRO' yazıp bir boşluk bırakıp 'TC Kimlik Numarası'nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır" açıklaması yaptı. Taahhüdü sürenlerle ilgili de banka, "Müşterilerimizin 2022'ye ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir" denildi.

ÖLÜM AYLIĞI ALANA 5 BİN LİRA

SGK, ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibinin başvuru yapmaları halinde 5 bin lira promosyon alacağını açıkladı.

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